Revuelta dona al Banco de Alimentos de La Rioja 30.000 euros en galletas El empresario riojano se ha involucrado con la Gran Recogida «para intentar ayudar a personas en situación de pobreza alimentaria» en la región

EFE Martes, 18 de noviembre 2025, 09:18 Comenta Compartir

Félix Revuelta ha donado al Banco de Alimentos de La Rioja 30.000 euros en galletas. La acción, enmarcada dentro de la Gran Recogida que se celebra en noviembre, la ha llevado a cabo a través de Naturhouse, su empresa de dietética y nutrición.

El Banco de Alimentos ha recordado este martes a través de una nota que la Unión Deportiva Logroñés que preside el empresario riojano también organiza cada temporada una entrada gratuita para ver al equipo en competición oficial a cambio de alimentos para la entidad.

En esta ocasión, Revuelta se ha involucrado en la Gran Recogida de Alimentos para «intentar ayudar a personas en situación de pobreza alimentaria en La Rioja» proporcionado el citado cargamento de galletas.

El Banco de Alimentos de La Rioja celebró del 7 al 9 de noviembre su XIII Gran Recogida, en la que participaron 65 establecimientos de la región con el objetivo de alcanzar unos 200.000 kilos de productos alimenticios.