Mejoras laborales y fin de la prostitución, los retos de UGT para avanzar en los derechos de las mujeres Gracia considera esencial progresar en todo lo referido a la situación laboral y a las políticas de corresponsabilidad: «Seguimos siendo discriminadas»

Europa Press Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:26

La responsable del Área Confederal de la Mujer de UGT, Medea Gracia, ha puesto en valor la necesidad de «seguir avanzando» en los derechos de las mujeres trabajadoras, sobre todo en lo referido a la situación laboral y a las políticas de corresponsabilidad. Además, ve necesario alertar a las mujeres jóvenes de los peligros de la pornografía y la prostitución, que «no pueden entenderse como un puesto de trabajo».

Gracia participa este jueves en Logroño en una jornada de UGT para explicar los retos y desafíos de la mujer trabajadora, una asamblea fundamental «para avanzar en los próximos pasos hacia los derechos de las mujeres trabajadoras».

Hoy, en concreto, se va a trabajar también en la creación del área de mujeres en La Rioja, «en la que nombraremos a una nueva responsable y trabajaremos de manera conjunta todas las acciones que estamos llevando a cabo desde Madrid a nivel nacional» para seguir progresando. Todo ello enmarcado, además, en el Día Internacional contra las Violencias Machistas, que se conmemora el 25 de noviembre.

La responsable de UGT ha destacado también algunas de las campañas que se están realizando a nivel nacional al respecto vinculadas, sobre todo, a la lucha contra la prostitución.

Brecha salarial

En la asamblea de este jueves se va a informar también de otras acciones que están llevando a cabo, «trabajar hacia la conquista sobre todo de la situación laboral de las mujeres porque seguimos siendo discriminadas en el mundo laboral, seguimos cobrando menos que los hombres, seguimos teniendo discriminación laboral».

Ve también fundamental «avanzar» hacia unas políticas de corresponsabilidad real «que pongan el foco realmente en hacer una política de cuidados, que ponga en el centro los cuidados y que permita a las mujeres poder desarrollar sus carreras profesionales en igualdad de condiciones que los hombres».

Por último, y a preguntas de los periodistas, también se ha referido a la nueva norma que ofrece mayor protección en seguridad laboral de las empleadas del hogar. Para Gracia es fundamental «que se consigan derechos en prevención de riesgos laborales porque, al final, cuando ponemos el foco en la peligrosidad de los puestos de trabajo no somos conscientes de los puestos que mayoritariamente desarrollan las mujeres».

«Este tipo de trabajos -prosigue- están siempre infravalorados precisamente porque corresponden a trabajos mayormente feminizados y tenemos que hacer políticas que permitan, no solo a través de las empleadas de hogar sino en los planes de igualdad de las empresas, que pongan el foco en la situación de las discriminaciones que tienen las mujeres y la peligrosidad en estos puestos de trabajo». «Con lo cual todo lo que vaya en mejorar las condiciones laborales de las mujeres, estaremos siempre a favor», ha finalizado.