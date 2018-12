«La retirada cobarde de estos Presupuestos es el epílogo de una etapa gris en La Rioja» E. SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 23:54

«Ceniceros se ha quedado solo». Así se resume la interpretación de Concepción Andreu respecto a la decisión del Ejecutivo regional de renunciar a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el 2019. Una retirada «cobarde» que, para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, representa «el epílogo de una etapa gris en La Rioja». Desde su punto de vista, el paso dado viene a confirmar que el sucesor de Pedro Sanz al frente del Palacete carece de talante democrático y no respeta la separación de poderes.

«En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno se fijó dos objetivos», reflexiono Andreu. «Por un lado, convertir el Parlamento en el centro de la actividad política que esta falta de acuerdo desmiente; y por otro, el desarrollo económico de la comunidad que tampoco ha logrado en vista de que los tres últimos años la región ha estado a la cola en los parámetros de crecimiento», dijo al tiempo que cuestionó asimismo que se haya hurtado la posibilidad de debatir las enmiendas a la totalidad en pleno. «Lo más interesante es que cada uno hubiera expuesto sus argumentos demostrando así la incapacidad del Gobierno popular, pero está visto que la cuestión electoral les acucia a ellos más que a nadie», apostilló la también cabeza de lista del PSOE a las elecciones autonómicas del 2019.

Para Andreu, no existe contradicción en que el Gobierno central secunde los objetivos de Desarrollo Sostenible que guían el Presupuesto con la negativa de los socialistas riojanos a apoyarlos. «Pedro Sánchez avala esos propósitos, pero estas Cuentas no eran el camino», replicó al tiempo que se exculpó de presentar un proyecto alternativo. «Una vez que Cs ya nos trasladó que no apoyaría esa vía, desistimos de ello, al igual que una moción de censura que provocaría inestabilidad», dijo.

Concepción Andreu

¿Por qué se prorrogan

los Presupuestos?

La mayoría simple del PP en el Parlamento (15 diputados de 33) obliga a contar con al menos dos respaldos más para que prospere el proyecto de ley del Gobierno. Los últimos tres años ha contado con la abstención de Ciudadanos, que esta vez ha negado su apoyo. El Ejecutivo ha decidido así suspender la tramitación sin llegar al debate de las enmiendas a la totalidad que habían registrado el resto de los grupos.

¿En qué se basa Ciudadanos?

Cs alega que el grueso de las medidas acordadas en los acuerdos presupuestarios se han incumplido y el Gobierno no ha rendido las cuentas exigidas. El Ejecutivo de José Ignacio Ceniceros lo niega y achaca a Cs una estrategia electoralista.

¿Qué supone la prórroga?

Sin disponer de nuevos Presupuestos, se da continuidad a los que están actualmente en vigor. Frente a los 1.513,89 millones de euros que contemplan las Cuentas del 2018, las del próximo año preveían un incremento del 1,29% hasta los 1.533,4.

¿Se paralizan las

actuaciones previstas?

El consejero de Hacienda garantiza que las medidas y actuaciones ya contempladas en el texto del 2018 tienen asegurada su materialización, así como la continuidad de los servicios públicos y los acuerdos ya suscritos como las mejoras de los empleados públicos. En cuanto a los nuevos proyectos contemplados para el año entrante, la situación «se complica muchísimo», aunque Alfonso Domínguez no descarta que puedan llegar a cristalizar.

¿Cómo podrían llevarse a efecto nuevas medidas con el mismo Presupuesto?

Antes del 1 de enero debe publicarse la prórroga del actual Presupuesto para el ejercicio del 2019. A partir de ahí, el Consejo de Gobierno tiene previsto analizar con los técnicos de cada departamento «partida a partida» para valorar cuáles pueden llevarse a cabo, a qué otras se renuncia o si se modulan. El Ejecutivo estaría así obligado a detraer de determinados capítulos en favor de otros.

¿Se habían prorrogado

antes unos Presupuestos?

Sí. En noviembre de 1987, el Parlamento devolvió el proyecto de ley presentado entonces por el Gobierno de Joaquín Espert para el siguiente ejercicio. El presidente de La Rioja en aquel momento presentó en marzo un nuevo texto que sí contó con el respaldo necesario. Tanto en el 2016 como en el 2017 también se prorrogaron las Cuentas, pero sólo de forma limitada y temporal hasta formalizar los acuerdos alcanzados el siguiente periodo.

¿Es posible que el Gobierno presente un nuevo documento en los próximos meses?

Alfonso Domínguez descarta esta vía. El titular de Hacienda entiende que no existe tiempo material ante la proximidad de las elecciones y el hecho de que ciclo económico se concrete a mediados del año siguiente. En cualquier caso, tampoco estaría garantizado el necesario apoyo de Cs (o el resto de grupo parlamentarios) para disponer de la mayoría necesaria.

¿Qué nuevas medidas preveían las Cuentas del 2019?

La medida 'estrella' planteada por Ceniceros es la gratuidad de la Educación en la etapa de cero a tres años, que en principio se aplicaría de manera progresiva en la primera etapa del ciclo, y para lo cual había consignada una partida de 3,5 millones. También se registraban 1,4 millones para la 'tarifa cero' a autónomos durante un año o inversiones por valor de 170,57 milles.