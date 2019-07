«No somos responsables, somos víctimas y ofrecemos soluciones a nuestros clientes»

No es un problema nuevo. Aunque el desabastecimiento de los medicamentos empezó antes, la situación comenzó a hacerse más que evidente allá por el año 2016. Desde entonces no ha dejado de intensificarse en detrimento de los pacientes, que no son los únicos perjudicados, como se recuerda desde el colegio de Farmacéuticos de La Rioja.

«La farmacia no es causa, sino víctima, porque padece este problema en primera línea y nos está produciendo un gran trastorno desde hace mucho tiempo. Sufrimos el desabastecimiento como los pacientes y frente a ello redoblamos nuestro esfuerzo para cumplir con nuestro objetivo de atender a nuestros clientes y darles una solución», resume el presidente de la entidad colegial, Mario Domínguez, para añadir: «Ojalá no estuviésemos todos en esta situación, ya nos gustaría que pudiésemos ser optimistas para un corto o medio plazo».

Además de otros trastornos, el problema del desabastecimiento ha multiplicado la labor al otro lado de los mostradores de las farmacias. «De hecho, existen ya estudios de la PGEU, la Agrupación Farmacéutica Europea, que indican que el tiempo dedicado por los farmacéuticos en Europa a la búsqueda de soluciones supera las cinco horas a la semana, una situación que es extrapolable también a todo el colectivo sanitario: médicos, Administración, servicio de medicamentos extranjeros», resume Domínguez, que explica que, en los últimos meses, «dentro de las labores de coordinación activadas entre todos, la Administración ha lanzado avisos desde el sistema de alertas farmacéuticas, que funciona a la perfección, para, por circunstancias del paciente o del medicamento, localizar un fármaco concreto y facilitárselo al paciente que lo necesite».