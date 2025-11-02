¿Qué residuos hay en el agua? y ¿en qué ciudades europeas son más abundantes?
Logroño
Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:18
Las aguas residuales hablan de las costumbres de la población. Así lo ha mostrado el informe europeo de drogas en aguas residuales en 2024 que ... arroja llamativos datos que llevan a conclusiones como que la anfetamina se está extendiendo en nuestra comunidad, pero ¿qué más se encuentra en el agua? y ¿en qué ciudad europea hay más residuos? Te lo mostramos.
Restos mediosde anfetamina en las zonas más consumidoras de Europa
Datos en MNDPs en 2024
21
16
5
18
17
2
12
7
22
4
8
13
20
15
11
6
10
3
19
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ciudad
Calahorra
Gävle
Saarbrücken
Bergen
Trondheim
Amberes Sur
Karlstad
Estocolmo
Logroño
Eindhoven
Utrecht
Oslo
Trollhättan
Zwolle
Groningen
Reykjavik
Lahti
Kuopio
Budapest
Esbjerg
Rovanseimi
Helsinki
Media
551
518,28
498,56
430,06
394,43
376,09
366,66
362,4
319
311,26
304,26
296,7
279,39
272,17
247,35
244,2
216,59
205,7
203,79
199,86
188,72
186,03
