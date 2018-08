Requisitos que hay que cumplir para poseer estos animales

Aunque las comunidades autónomas y ayuntamientos poseen competencias para aprobar su propia legislación, la mayoría se acogen al Real Decreto 287/2002, que desarrolla la Ley de 1999 y que establece una serie de requisitos mínimos para obtener la licencia administrativa que autoriza a tener un Perro Potencialmente Peligroso (PPP) de manera legal y regulada.

Las condiciones que debe cumplir el interesado para obtener o renovar la licencia son las siguientes: ser mayor de edad; no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico (así como no estar privado judicialmente del derecho a poseer un PPP); no haber sido sancionado anteriormente con infracciones graves o muy graves por incumplir la propia normativa; disponer de capacidad física y psicológica para poseer estos animales; y, por último, formalizar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.000 euros.

La licencia administrativa es otorgada o renovada por el órgano municipal (ayuntamiento) competente, tiene una validez de cinco años y es renovada por períodos sucesivos de igual duración, aunque el incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones supone la retirada de la misma. Los certificados de aptitud física y psicológica se obtienen en centros de reconocimiento autorizados, como aquellos en los que se pasa el examen psicotécnico para obtener el carné de conducir.

En lugares públicos, los PPP deben ser paseados con bozal y correa de menos de dos metros (nunca extensible). Máximo uno por persona, y siempre con la licencia a mano. En emplazamientos privados deberán estar atados a no ser que se disponga de un habitáculo adecuado para el animal.