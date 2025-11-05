Renfe, suciedad, salud... los temas de hoy en el Teléfono del Lector Estos son los asuntos que preocupan a nuestros lectores

«Lo de Renfe es una verdadera vergüenza»

Acaso quede un poco más larga de lo normal, pero ciertamente que lo de las vías en La Rioja da para tesis doctoral. Abrimos con la queja de un riojano usuario habitual del ferrocarril. «Me quedo estupefacto. Ahora la línea entre Miranda y Logroño se va a cortar durante un año todos los fines de semana para, teóricamente, reparar la catenaria. por si ya tenemos poco... parió la abuela. La situación del tren en la región es de vergüenza absoluta. Hace poco la línea estuvo cortada un mes entero todos los fines de semana. No sé cómo La Rioja sobrevive a semejante desastre de infraestructuras, comunicaciones y transportes». Y prosigue: «La situación de Renfe es insostenible en todas partes. Los trenes no llegan a tiempo, no hay excusas de ningún tipo, lo mismo que los fallos en la calefacción o el aire acondicionado. Es el pan de cada día y tampoco se ofrecen planes alternativos. Está normalizado. ¿Cómo se explica esto?», se cuestiona. «Pues porque antes las cosas se mantenían, se vigilaban y arreglaban, pero ahora no. Se hacen arreglos grandes, carísimos y se adjuntan comisiones. Más de uno debería dar explicaciones o acabar en la cárcel», sostiene este lector.

Suciedad en Avenida de la Constitución

La siguiente es un clásico: «Mi llamada es para denunciar lo sucia que está la calle Avenida de la Constitución y las escaleras que bajan del Ayuntamiento están sucísimas, hay orines y restos de bebidas, entre otras cosas. Dan vergüenza. Por aquí pasan muchísimos niños, jóvenes, mayores... Por favor, que lo limpien bien y no solo por encima, que la manguera de agua la pasen muy fuerte», propone enérgica.

«Indefensos en asuntos de salud»

«Miren, los ciudadanos estamos cansados de los trabajadores de salud, que se aprovechan de los pacientes. ¿Por qué digo esto? Hace un mes, huelga de médicos. Gente sin citas, gente que hizo su viaje desde diferentes puntos de La Rioja al San Pedro sin ser atendida. Ahora, seis días de huelga de la gente esta de laboratorio. Lo mismo. Es lamentable. Pagamos siempre los mismos: los ciudadanos, los pacientes. Juegan con nuestra salud y nuestras vidas. Es lamentable el servicio de atención al paciente. No sé si lo hacen o no lo hacen, pero realmente es denunciable cómo están actuando. Estamos indefensos».

Sigue la polémica sobre la ZBE

La Zona de Bajas Emisiones no baja la humareda. Llama una vecina para protestar porque «sin haber escuchado a los vecinos, el Ayuntamiento continúa planteando poner la zona de bajas emisiones al este de Logroño, en la zona de los trabajadores y sin facilitarles la adquisición de vehículos de bajas emisiones. Es inaudito», pronuncia.

«El responsable estaba malo»

«Fui a a coger setas a Navarrete y había que solicitar un permiso. Rellenamos los impresos y dijeron que en tres o cuatro días estaría. Siete días después no estaba. He vuelto a llamar y han dicho que piensan que esta semana tampoco va a estar. Que tienen una persona que está enferma. Si no quieren que la gente coja la setas que lo digan», concluye.

... y La Guindilla Paneles acústicos con grafitis «antes de acabar su instalación»

El remitente de esta imagen quiere denunciar que «aún no han terminado de instalar los paneles acústicos junto a la AP-68 y ya ha caído sobre ellos una banda de grafiteros». «Los anuncios junto a las autopistas y carreteras están prohibidos porque pueden distraer al conductor, ¿y sobre esto? ¿No tiene nada que decir la DGT?», se pregunta molesto el lector.

