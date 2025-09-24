Renfe mejora la conexión entre Pamplona y Zaragoza pero sigue olvidándose de La Rioja

La red ferroviaria riojana rara vez genera noticias positivas en los últimos tiempos. La puesta en marcha en abril de un nuevo tren a Madrid ... por La Rioja Alta (Haro) ha sido el último anuncio pero ni mucho menos satisface las aspiraciones y demandas en la región, donde todavía se espera con ansia alguna frecuencia más con la capital de España por Zaragoza con una única parada en Calahorra. Mientras, en los territorios limítrofes sí aumentan los servicio y Renfe, que por el momento no tiene novedades para La Rioja, sí confirmaba esta semana dos nuevas frecuencias de lunes a viernes, una por sentido, entre Pamplona y Zaragoza y otras dos entre Castejón de Ebro, Tudela y la capital aragonesa.

A partir del próximo lunes 29 de septiembre se pondrán en funcionamiento estos servicios de media distancia en el corredor Pamplona-Castejón-Zaragoza que se sumarán a los ya existentes y mejorarán la conectividad entre ambos territorios. Asimismo, las nuevas frecuencias facilitarán la conexión de la vecina comunidad foral con Barcelona, Madrid o algunas capitales andaluzas a primera hora gracias a los enlaces desde Zaragoza.

«Con esta actuación se reforzará para Navarra la oferta actual de trenes regionales de media distancia operados en el marco contractual de las obligaciones de servicio público», que se modificará incluyendo una partida anual adicional de casi dos millones de euros para estos nuevos servicios, ha explicado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, que la semana pasada se reunía con representantes del Gobierno foral. Para determinar los nuevos viajes, «se ha analizado la movilidad del corredor, la oferta de servicios y los niveles de ocupación en los trenes, para mejorar la capacidad y reducir la saturación en determinadas franjas horarias», ha añadido.

El nuevo tren, de la serie 449 que es la más moderna para la media distancia, tiene capacidad para 262 viajeros

El tren saldrá de Pamplona a las 06.05 horas y llegará a Zaragoza-Miraflores a las 07:58 –veinte minutos menos que ahora– tras hacer paradas en las estaciones de mayor demanda como Tafalla, Castejón y Tudela, localidades próximas a La Rioja Baja. Para estos nuevos servicios Renfe pone a disposición un tren de la serie 449 que es la más moderna para la flota de media distancia. Tiene capacidad para 262 viajeros.