Pasajeros en la estación de Logroño tras bajarse del tren. Justo Rodríguez

Renfe mejora la conexión entre Pamplona y Zaragoza pero sigue olvidándose de La Rioja

Desde la próxima semana habrá un tren más de lunes a viernes entre ambas capitales con paradas en Tafalla, Castejón y Tudela

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:52

La red ferroviaria riojana rara vez genera noticias positivas en los últimos tiempos. La puesta en marcha en abril de un nuevo tren a Madrid ... por La Rioja Alta (Haro) ha sido el último anuncio pero ni mucho menos satisface las aspiraciones y demandas en la región, donde todavía se espera con ansia alguna frecuencia más con la capital de España por Zaragoza con una única parada en Calahorra. Mientras, en los territorios limítrofes sí aumentan los servicio y Renfe, que por el momento no tiene novedades para La Rioja, sí confirmaba esta semana dos nuevas frecuencias de lunes a viernes, una por sentido, entre Pamplona y Zaragoza y otras dos entre Castejón de Ebro, Tudela y la capital aragonesa.

