Alcalde Logroño entre 2000 y 2007 y hombre público acostumbrado a cámaras, micrófonos y grabadoras, Julio Revuelta, a sus 66 años, no se oculta. Prefiere abrirse en canal, con luz y taquígrafos, con la única esperanza de que su testimonio sirva a otros a los que también en el sorteo de la vida o en la lotería genética le salió la bola negra.

«Yo siempre he pensado que a las cosas hay que darles la importancia que tienen y que eso no solo lo valora uno mismo. Siempre he hablado con normalidad de mi enfermedad, pero nunca he hecho alegatos de ella, y creo que si algo podemos aportar, pues debemos hacerlo y hablar de ello», asevera antes de narrar un mal sueño que comenzó hace ocho años y medio.

«Yo tuve la gran suerte de que Fernando Martínez Castellanos, que era jefe de Urología y amigo, me invitó a hacerme una revisión. Me dijo que todo estaba bien, pero encargó otras pruebas. La biopsia dio positivo, un Gleason 8, de alto riesgo. Volví donde él y le dije, 'Oye, me dijiste que no había nada' y me contestó 'te engañé para ir preparándote'. Eso demuestra que confiar en el médico es importantísimo», defiende Revuelta.

Sin cirugía robótica aún en La Rioja, el paciente optó por un tratamiento combinado: «Radioterapia aquí en el Cibir con el doctor Ossola y con la doctora Pérez Echagüen, fantásticos; y en Madrid, con el doctor Nagore, que es mi primo, la braquiterapia». Y se curó.

«Cuando te lo dicen el mazazo es terrible, pero luego ves que hay opciones de seguir viviendo» Julio Revuelta

«Ocho años y medio después, aquí estoy. Los dos primeros años tuve más molestias de lo habitual pero hoy, todo eso está absolutamente olvidado y sin secuela alguna», señala con una sonrisa que dura poco. «Mi problema es que ahora tengo otro cáncer distinto y este es más grave además, porque este es de recto metastásico», concreta, para aclarar que «así como con el de próstata, aunque tengas molestias, estás en tres meses perfectamente, recuperado físicamente y, en mi caso mentalmente también, porque siempre pensé que eso no acababa conmigo, pero con este… Este me ha hecho jubilarme y llevo 4 años y medio de tratamiento».

Sin casi tiempo para alegrarse por la victoria le llegó el nuevo golpe. «El mazazo es distinto. Primero dices, 'Joder, ¿me tiene que tocar a mí otra vez?' Hay otros miedos. Sin embargo, el shock de la noticia no es tan grave. Al principio parecía que era un grado uno, como mucho un grado dos y luego se descubrió que era grado cuatro, pero te da tiempo a ir mentalizándote», asegura, para recuperar la sonrisa, conjurarse y descartar de su vocabulario la rendición.

«La enfermedad es un proceso. Primero del susto no te saca nadie, cuando te lo dicen el mazazo es terrible, pero luego te das cuenta de que la vida es probable que te cambie, pero que hay opciones de seguir viviendo. Te cuentan, y es verdad, que te va a exigir renuncias, pero que esas renuncias no tienen que ser renuncias a la vida, no puedes obsesionarte por la enfermedad y por lo que has perdido, sino por vivir la vida lo mejor que puedas», asevera con firmeza.

«Yo voy a seguir luchando, peleando, no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir, vivir con las limitaciones que tengas y haciendo los sacrificios que tengas que hacer y poniéndote en manos de los profesionales. Yo ahora estoy con todo el tratamiento que me hacen en el Hospital San Pedro y no puedo estar más agradecido, de verdad, asegura emocionado. Mi oncólogo, las chicas impagables del hospital de día, los cirujanos cuando me han tenido que intervenir, los radios, los anestesistas, las enfermeras… Tratas con tanta gente que te cuidan de maravilla. Todo el mundo, todo el personal sanitario es un lujo emocional también, porque hay muchas veces que nos hace más falta una conversación que unos datos o unas estadísticas», asegura emocionado.

«Hay que luchar y, por muy jodido que esté el panorama, mantener la esperanza de salir de ello, de recuperarte o de cronificarlo o de vivir los años que te queden, que nunca lo sabemos. Mira, amigos míos, incluido mi hermano, más jóvenes que yo, han fallecido después de mi diagnóstico estando ellos perfectamente. Hay que confiar hay que tener optimismo e, insisto, la prevención es importantísima, no dejarlo por ningún motivo y ponerse en manos de los que saben. Y también, claro, hablar de ello con normalidad, con el apoyo de los tuyos, de la familia y de los amigos, y darse cuenta de que las renuncias no son importantes, porque lo importante es lo que vives, sin duda», insiste, para machacar el mensaje : «La prevención es imprescindible, no debemos ser cobardes ni vagos ni dejados o no querer saber nada, porque no pensarlo no es que no exista, eso es esconder la cabeza como el avestruz».