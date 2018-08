Las claves del nuevo curso: más religiones, inglés y libros gratis La Rioja inicia la primera semana de septiembre el nuevo curso escolar marcado por la incorporación de las asignaturas de religión islámica y evangélica, la gratuidad de libros y la extensión del bilingüismo | El 6 de septiembre arrancan las clases en Educación Infantil, Primaria y la ESDIR con la incorporación de 2.730 nuevos alumnos TERI SÁENZ Logroño Lunes, 27 agosto 2018, 08:56

El que está a punto de empezar no será un curso más en La Rioja. A las novedades numéricas y estadísticas que acompañan cada retorno a las aulas se suman esta vez un puñado de cambios de calado que anticipan un escenario inédito en no pocos frentes. Para empezar, por la cantidad de niños de tres años que se incorporarán al sistema en el segundo ciclo de Infantil a partir del 6 de septiembre, un día antes que la fecha de arranque para los alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Ante el pupitre se sentarán por primera vez 2.730 niños que iniciarán así su periplo en el circuito escolar riojano. Una cifra aún fluctuante a consecuencia de las matriculaciones tardías pero, que en cualquier caso, se confirma ligeramente inferior a la del curso anterior (2.750) y más baja aún que el índice del 2016 (2.780) con la baja natalidad como factor determinante.

El conjunto del alumnado en la comunidad será testigo cuando no participante directo de uno de los principales elementos diferenciadores respecto a otros ejercicios: la implantación de las asignaturas de religión islámica y evangélica. En el fragor del debate por sacar la enseñanza de la religión de las aulas, la Consejería de Educación ha accedido en colaboración con los representantes oficiales de ambos colectivos a que la enseñanza de estos credos conviva con la del catolicismo. Como se acordó tras un dilatado proceso de negociación que en el caso del islam se jalonó incluso con diversas sentencias judiciales instando a la administración a dar cumplimiento al derecho de los padres, la impartición de ambas asignaturas será progresiva y focalizada en primera instancia en un puñado de centros.

415 alumnos cursarán la asignatura de religión islámica que se impartirá en cinco centros. 70 estudiantes recibirán clases de religión evangélica en los CEIP San Francisco y San Pío X. 17 centros de toda La Rioja participarán en el programa de bilingüismo en Primaria. 9 institutos se han sumado a la orden de bilingüismo que este curso se ha extendido a Secundaria. 7.583 alumnos de 3º y 5º de Primaria y 1º de FP básica pueden acogerse al sistema de gratuidad de libros. 3,4 millones de euros se destinan a la gratuidad de los libros de texto y a las ayudas complementarias.

La respuesta a esa posibilidad ha sido notable. Un total de 415 alumnos de los CEIP Madre de Dios, Caballero de la Rosa, Nuestra Señora de la Vega y Quintiliano y el IES Comercio han solicitado cursar la materia de islam que estará a cargo de tres docentes a jornada completa y otros dos de manera parcial. En el caso de los evangélicos, la demanda ha sumado 70 estudiantes que recibirán las clases correspondientes en el San Francisco y el San Pío X de Logroño por parte de dos profesores cuya formación, como en el caso de la religión islámica, cumple los criterios reglados.

Nueve institutos se han acogido en La Rioja a la orden de extensión del bilingüismo el próximo curso en Secundaria

Recursos

La gratuidad de los libros de texto constituye otra de las grandes novedades del curso entrante en La Rioja. Precedida por un intenso debate político y logístico en el que Cs planteó la medida como una de las condiciones para que el Gobierno regional pudiera sacar adelante los Presupuestos de La Rioja, el programa se ha implementado de forma gradual comenzando en los niveles de 3º y 5º de Primaria y en 1º de Formación Profesional Básica. Las dudas que planteó inicialmente su articulación -entrega por parte de los colegios a las familias de un cheque-libro que canjean en los establecimientos comerciales por el material que luego formará un banco para ser utilizados durante cuatro años- parecen despejadas. No sólo en opinión de la Consejería, sino también del gremio de los libreros que durante la tramitación no cejó de reclamar su protagonismo para que el procedimiento no mellara sus intereses económicos. «Ha funcionado razonablemente bien», confirma el presidente de la asociación del ramo integrada en la FER, Antonio Domínguez. «En los centros públicos no ha habido problema y algunos de los concertados que seguían ejerciendo una influencia indebida con las editoriales finalmente han accedido por no adelantar el dinero», explica a la vez que sugiere algunas mejoras -añadir un vale acreditativo para las establecimientos- y recuerda al resto de sus colegas que pueden acudir a la Federación de Empresarios para solventar cualquier duda sobre la forma de facturación. En total, 7.583 alumnos de los cursos señalados se han beneficiado de una medida para la cual se han destinado 3,4 millones de euros por parte del Ejecutivo sumando las ayudas complementarias para el resto de cursos.

El cuadro de situación del curso 2018/2019 se completa con una muesca más a favor del bilingüismo y la intención de que acabe imponiéndose en la totalidad de los niveles. A los 17 colegios de Primaria donde ya está asentada la enseñanza en un doble idioma (la incorporación más reciente, La Piedad de Nájera) se agrega la extensión en Secundaria a través de una orden a la que se han adherido nueve institutos: Ciudad de Haro, La Laboral, Quintiliano, Valle del Cidacos, Sagasta, Alcaste, Marianistas, La Planilla y San Agustín.

La apuesta por la enseñanza en inglés se conjuga con el compromiso en favor de la FP con cerca de 80 grados en todas las familias y nuevos títulos como los de técnico superior en Marketing y Publicidad, Acondicionamiento Físico o Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Un modelo que, como reconoce el consejero, va de la mano de las necesidades que apuntan las empresas de la región y que, en ocasiones, aún debe ir acompasándose para garantizar que la totalidad de alumnos interesados puedan acceder.