«Con más religiones se crearán más problemas» Eduardo Rojas, presidente de FAPA Rioja. :: justo rodríguez Eduardo Rojas Presidente FAPA Rioja L.J.R. Domingo, 30 septiembre 2018, 00:37

- ¿Cómo ha comenzado el curso?

- Ha empezado con normalidad. En Secundaria ha ido mejor otros años ya que desde junio se sabía cómo iban los alumnos. No ha pasado nada que no sea lo normal del inicio del curso.

- La Rioja mantiene el calendario escolar clásico cuando otras regiones han introducido diferentes alternativas. ¿Es FAPA partidaria de algún tipo de modificación?

- Nos gustaría que fuera mucho más racional y estamos dispuestos a abordar cualquier tipo de cambio. Nos oponemos a la semana natural de San Mateo, es un error una fiesta tan larga y educativamente supone empezar el curso en dos ocasiones. Estaríamos encantados de abordar lo que se planteó en Cantabria [una semana de descanso cada dos meses lectivos, aproximadamente], pero de manera consensuada ya que allí fue unilateral. Hay muchos factores que evaluar y nosotros ya hemos dicho a la Consejería que estamos dispuestos.

- ¿Cuáles son los retos que cree que se deben afrontar en el curso?

- Los resumimos en tres. Uno es el de una mayor coordinación entre todos los actores teniendo en cuenta que los intereses importantes son los de los alumnos. También la innovación educativa, que no es más tecnología o cuatrilingüismos sino analizar qué tipo de personas queremos en el futuro y afrontar el debate de un modelo educativo que no puede ser como el de hace 30 años. Y el tercero es la convivencia, que es quizá lo más importante. No solo es una formación académica, también como personas.

- Entre las novedades está la implantación de dos nuevas religiones en las aulas. ¿Qué les parece?

- Se van a crear más problemas. Desde FAPA siempre hemos defendido que la religión debe estar fuera de las aulas, es algo muy evidente.

- ¿El descenso de la matriculación en primero de Infantil obliga a abordar alguna reorganización de los recursos educativos?

- No abriría ahora el debate de los conciertos. Defendemos la educación pública pero creemos que se irá recuperando el número de alumnos. En todo caso es una decisión política. Nos hubiera gustado un gobierno más valiente como los de otras regiones que han cerrado aulas.