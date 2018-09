«Mi relación con Bueno y Corral es profesional, ni me pagan ni me han pagado ni yo me dejaría» Demetrio Sáez de la Maleta. :: JUSTO RODRÍGUEZ El también presidente de la Junta de Jefes de Policías Locales explica loscontactos con Gespol para solicitar información. «Sin más», quiere dejar claro Demetrio Sáez de la Maleta Jefe de la Policía Local de Santo Domingo JAVIER CAMPOS* JCAMPOS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Miércoles, 5 septiembre 2018, 23:07

Las iniciales D.S.M aparecen en las escuchas del sumario del caso 'Enredadera' y, tal y como ya ha trascendido, responden a Demetrio Sáez de la Maleta. El subinspector jefe de la Policía Local de Santo Domingo de la Calzada y presidente de la Junta de Jefes de Policías Locales de La Rioja fue una de las personas con las que, presuntamente, los relacionados con la trama -J.A., José Alberto Bueno, uno de los responsables de Gespol y actualmente en prisión provisional; y F.C., Fernando Corral, supuesto 'conseguidor' no investigado pero presente en las conversaciones- contactaron para lograr -sin éxito- la implantación de Gespol en toda La Rioja. Llamadas hubo, sí, pero no en el sentido, según dice, que algunos les quieren dar, ni pidiendo u ofreciendo algo.

-¿Cómo aparece el nombre de Gespol sobre la mesa de la Junta de Jefes de Policías Locales de La Rioja?

-El asunto viene de muy atrás, cuando se acordó la implantación de un sistema de telecomunicaciones que interconectase todos los servicios de emergencias de La Rioja, el denominada 'Tetra', que todos considerábamos beneficioso. La llegada de la crisis hizo que se desechase por su coste siendo retomado esta legislatura, cuando en la Junta se propone, dado que los sistemas han evolucionado y se han abaratado, retomar la idea de enlazar a las Policías Locales con un programa común.

«Yo, que fui quien contactó con ellos, fui uno de los detractores del programa alno cumplir las expectativas»«Gespol lleva funcionando en Santo Domingo desde los 90 y de ahí conozco a Bueno, que nos lo montó»

-¿Y es entonces cuando Gespol se pone en contacto con usted?

-No, no... las cosas no son así. Cuando se planteó esa necesidad, se preguntó sobre qué programas permitían tal posibilidad y yo les hablé de Gespol, con el que llevamos trabajando en Santo Domingo 20 años sin problemas, y la Junta me pidió que solicitase información al respecto sin compromiso. Y es lo que hago, les llamo y les digo el interés de La Rioja en ello sin más, como podía haberse llamado a otros.

-¿Por qué las conversaciones mantenidas entre Bueno y Corral dan a entender que usted puede «mover» algo al respecto?

-¿Conversaciones entre ellos? Pues vale, también podían haber dicho que soy hijo de 'El Cordobés', pero no lo soy, mi padre se llamaba Demetrio. Yo presento en la mesa la información que me remiten sobre el programa a petición mía, en nombre de la Junta de Jefes según lo acordado, porque conocía a Bueno al ser el que nos llevaba a nosotros Gespol en Santo Domingo desde finales de los 90. Le pido información sobre el programa, me presentan un estudio que me entrega Corral, y yo se lo presento a la Junta. Después me llaman ellos y me preguntan que si habíamos acordado algo, y yo les digo que nada porque hay problemas con el programa y, de hecho, le digo a Bueno que lo desechamos al ser incompatible con el sistema de algunas policías. Lo mismo que se les pidió información se les dijo que no se hacía porque sin garantías se quedaba sobre la mesa y que se pedirían, en todo caso, otras informes a otras empresas proveedoras.

-Vamos, que se les dijo que no se seguía adelante...

-Sí, evidentemente. Yo, de hecho, que fui quien contacté con ellos, fui uno de los detractores del programa porque, sencillamente, no cumplía nuestras expectativas. Gespol ha funcionado y funciona bien en Santo Domingo y lo seguiré diciendo porque lo avala nuestra experiencia. Igual que yo hablé con ellos, otros podían haber hablado con otras empresas del sector. Se pide la información, sí, pero en ningún momento se da a entender que se va a hacer con ellos, porque de haber seguido adelante se hubiese sacado un pliego, hubiese habido un concurso y lo hubiese ganado quien lo hubiese ganado, el que sea de entre los licitadores.

-¿Cuál es su relación con Bueno?

-A Bueno hace más de 20 años que le conozco porque, repito, nos implantó el sistema Gespol en Santo Domingo, junto a su hermano, y estuvieron con nosotros enseñándonos su manejo. Bueno ha estado muchas veces interesándose por su producto, como cualquier otro proveedor, con los que de hecho mantengo relación. Le pedí información, nadie estaba diciendo que se iba a implantar nada ni que mucho menos iban a ser ellos los adjudicatarios. Le pregunté por el coste, me llegó a hablar de 60.000 euros, y yo dije que era excesivo.

-En una conversación del 5 de mayo del año pasado Bueno comenta que le han llamado de la «Junta de La Rioja» y que quieren una propuesta de Gespol «para montar en los ayuntamientos» y que serían unos 60.000 euros al año.

-Ni idea, a mí me dice Bueno que puede salir por ese dinero, cuando me trajo la información Corral. Llevada esa información a la Junta, afloran las incompatibilidades con los sistemas de cada municipio. Yo le llamo de nuevo, le planteo esos problemas y me dice que no se pueden resolver, ya que conlleva que la migración de datos de algunos sistemas se haga de modo manual y se antoja imposible, por lo que se abandona la idea.

-¿De qué conoce usted a Corral?

-De hace años, yo hablo con él en condición de personal de Gespol; de hecho, tal y como he dicho, me trae la información a mi despacho.

-¿Le llegaron a insinuar, plantear u ofrecer algo?

-Nada de nada, ni mucho menos. Como no sea un café que me hayan pagado... con nosotros no se han gastado un duro ni con la Junta de Jefes. La relación, de hecho, era conmigo, meramente profesional, ni me pagan ni me han pagado ni yo dejaría que me pagasen. Tengo mi sueldo, no digo que sea el mejor porque no lo es, pero estoy satisfecho con lo que tengo.