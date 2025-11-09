LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior del Monasterio de Yuso. Justo Rodríguez

Siete voces expertas reivindican el retorno del códice 60 a La Rioja

El gerente del IER y de la Fundación San Millán y la rectora de la Universidad de La Rioja, entre otras, desglosan las razones por las que deben regresar las Glosas a los monasterios de San Millán

Pío García

Pío García

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

Elvira Valgañón Novelista

«La emoción de leer las palabras en el lugar donde se escribieron»

Elvira Valgañón, novelista.

Elvira Valgañón, licenciada en Filología Hispánica e Inglesa y escritora logroñesa, autora de novelas como 'Fidela' o 'Invierno', apunta una razón íntima para defender el ... retorno del códice 60 a La Rioja: «Se me ocurren muchos motivos para desear el regreso de las glosas a San Millán pero, por mencionar uno que tiene que ver con el hecho de ser filóloga y escritora, apelaría a la belleza, y la poesía, y la emoción, de poder leer esas palabras en el lugar donde se escribieron».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  3. 3

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  4. 4

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  7. 7 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  8. 8 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  9. 9

    Carne de chuleta en pan brioche
  10. 10

    La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Siete voces expertas reivindican el retorno del códice 60 a La Rioja

Siete voces expertas reivindican el retorno del códice 60 a La Rioja