La Reina Letizia clausura en San Millán un seminario de educación patrimonial

El grupo de danzas de San Millán despedirá a la Reina

La alcaldesa de SanMillán, Raquel Fernández, no tiene nada especial a la hora de recibir a la Reina Doña Letizia, porque «ese es un tema que lleva directamente el Gobierno de La Rioja y por cuestiones protocolarias no se puede hacer nada extraordinario». Eso sí, lo que ha logrado es que el grupo de danzas local pueda bailar delante de Doña Leticia. «Insistiendo mucho y ya que los integrantes del grupo tenían mucha ilusión por danzar ante la Reina, hemos conseguido que les dejen bailar a modo de despedida». Los que no estarán, al menos como grupo, serán los alumnos de la escuela local, habituales en las visitas reales, ya que están de vacaciones.