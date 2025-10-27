Trimestre a trimestre la estadística que publica el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) dispara los casos de concursos de acreedores, habitualmente uno ... de los indicadores más fidedignos de una inminente crisis económica. De hecho, los concursos están en cifras históricas, aunque no se puede obviar la letra pequeña.

– ¿Qué está pasando con la situación concursal?

– Lo que está sucediendo es que se están disparando las quiebras de particulares y eso hace que las estadísticas se vayan a esos registros históricos, pero los concursos de empresas, aunque la situación económica no es tan boyante como puede parecer a primera vista, están más o menos en cifras habituales. Quizás un poco más elevadas, pero no exageradamente. Eso sí, en el segundo trimestre del año tenemos dos casos de concursos de más de cien trabajadores y, en una región tan pequeña como la nuestra, en la que son más bien pocas las sociedades con dicho tamaño, es desde luego una mala noticia.

– ¿Cómo un particular se declara en situación concursal?

– Es una consecuencia de la Ley de Segunda Oportunidad que, aunque se aprobó en el año 2015 apenas se estaba utilizando. Es especialmente a partir del año 2022 cuando está teniendo un impacto cada vez mayor. Lo que se pretende es que una persona física, que se ha ido endeudando hasta llegar a un momento de insolvencia por la acumulación de créditos, pueda rehacer su vida mediante un acuerdo con los acreedores bien de ampliación de los plazos de devolución bien con quitas pactadas y garantizando parcialmente reintegros.

– ¿Hay límites o es una forma de garantizarse que te quedas 'limpio' tras una mala gestión de tus finanzas personales?

– Hay límites, por supuesto. En el caso de Hacienda y de la Seguridad Social los límites máximos exonerables son de hasta 10.000 euros pero tampoco las hipotecas se pueden condonar. Es decir, un deudor no puede conservar la propiedad y pedir a un juez que se le libere de la deuda inmobiliaria. En el caso de La Rioja, yo creo que cada vez hay un mayor conocimiento de la Ley de Segunda Oportunidad por los abogados de oficio y por eso, entre otras razones, estamos viendo los aumentos de los concursos de particulares, una situación generalizada en prácticamente todo el país.

– ¿Tiene sus riesgos este incremento tan notable de los concursos de particulares?

– Como decía, está bien para personas que quieren rehacer su vida y a las que, sin esa segunda oportunidad, se les obligaría a trabajar y a vivir 'en negro', fuera del mercado laboral y tributario por deudas impagables el resto de su vida, pero sí hay un riesgo y es que, si se empieza a aplicar de forma masiva, puede acabar encareciendo el crédito bancario. De todas formas, pese al importante aumento de casos, pienso que todavía son muy pocos para que este suceda, pero cuidado con lo que pueda pasar en un momento de crisis económica.