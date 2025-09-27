LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aquellas maravillosas enfermeras riojanas y su orgullo medio siglo después

La presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja ha recibido en la sede colegial a las profesionales de la segunda promoción de la Escuela de Logroño (1972-1975), con motivo de su 50 aniversario

La Rioja

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:55

Reencuentro. La presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja (COER), Alicia Ibáñez, recibió este sábado en la sede colegial a las enfermeras de la segunda promoción de la Escuela de Enfermería de Logroño (1972-1975), con motivo de la celebración de su 50 aniversario.

A la cita acudieron 23 de las 36 enfermeras que se graduaron en 1975 como Ayudantes Técnicos Sanitarios ATS, que compartieron «con nostalgia» su vida como estudiantes y el orgullo y los valores de su profesión. En ella también recordaron a las compañeras fallecidas y a las que no pudieron asistir y recordaron anécdotas.

COER

«Formáis parte de la historia de la enfermería de La Rioja; sois las que pusisteis los cimientos de la profesión tal y como la conocemos hoy en día y las que nos habéis formado a las generaciones posteriores cambiando, sin saberlo, la asistencia sanitaria», apuntó Ibáñez en su bienvenida. «Es por ello que os damos las gracias por el legado que habéis dejado y porque fuisteis cambiando la enfermería demostrando que erais, que somos, mucho más que ayudantes».

