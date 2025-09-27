Aquellas maravillosas enfermeras riojanas y su orgullo medio siglo después
La presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja ha recibido en la sede colegial a las profesionales de la segunda promoción de la Escuela de Logroño (1972-1975), con motivo de su 50 aniversario
Sábado, 27 de septiembre 2025
Reencuentro. La presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja (COER), Alicia Ibáñez, recibió este sábado en la sede colegial a las enfermeras de la segunda promoción de la Escuela de Enfermería de Logroño (1972-1975), con motivo de la celebración de su 50 aniversario.
A la cita acudieron 23 de las 36 enfermeras que se graduaron en 1975 como Ayudantes Técnicos Sanitarios ATS, que compartieron «con nostalgia» su vida como estudiantes y el orgullo y los valores de su profesión. En ella también recordaron a las compañeras fallecidas y a las que no pudieron asistir y recordaron anécdotas.
«Formáis parte de la historia de la enfermería de La Rioja; sois las que pusisteis los cimientos de la profesión tal y como la conocemos hoy en día y las que nos habéis formado a las generaciones posteriores cambiando, sin saberlo, la asistencia sanitaria», apuntó Ibáñez en su bienvenida. «Es por ello que os damos las gracias por el legado que habéis dejado y porque fuisteis cambiando la enfermería demostrando que erais, que somos, mucho más que ayudantes».
