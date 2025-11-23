Recuerdos de un día que tardó 40 años en llegar

Pío García Logroño Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

Los dictadores que mueren en la cama, después de imponer su voluntad a sangre y fuego durante cuarenta años, dejan sociedades anonadadas, que se debaten entre el miedo, la incertidumbre y la esperanza. Aquel 20N se vivió de diferente manera en según qué casas y la recuperación de las libertades no fue ni inmediata ni automática, pero la muerte de Franco supuso al menos la retirada de un dique obsoleto, feroz y patético que llevaba décadas impidiendo la construcción de un estado democrático moderno. Así vivieron aquel día (aquellos días) nueve riojanos que pronto se convertirían en rostros populares de la vida política y social de la provincia, luego comunidad autónoma.

Jesús Vicente Aguirre Cantautor y escritor «Alguien empezó a cantar 'Se va el caimán'»

A Jesús Vicente, la muerte del dictador lo pilló en París y sin pasaporte, como relata en su libro 'De algunas cosas me acuerdo'. Carmen Medrano y él tenían previsto actuar en la galería Iemanja, pero aquel recital se suspendió y se convirtió de pronto en una fiesta incontenible, compartida con los exiliados españoles y con algunos amigos sudamericanos: brazos en alto, vino, champán y anís, lágrimas y muchas canciones entonadas a coro: «Recuerdo que alguien empezó a cantar 'Se va el caimán, se va el caimán'; y también 'A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar'». «Fue una explosión de alegría, pero también de pena por los que se habían quedado por el camino. Y de impotencia: al final, después de tantos años, este hombre se había muerto en la cama», señala Aguirre. «Era un momento de esperanza. La gente igual te abrazaba que lloraba».

Javier Sáenz Cosculluela Exsecretario general del PSOE «Me preocupé de que la ciclostil estuviera a salvo»

«Recuerdo con mucha nitidez aquel día. Me despertó mi padre para darme la noticia», apunta Javier Sáenz Cosculluela, el abogado que entonces dirigía el PSOE de La Rioja en la clandestinidad y coordinaba un grupo de oposición al régimen. «Ahora habrá muchos antifranquistas, pero entonces no éramos tantos y nos conocíamos todos», sonríe. «Viví aquel momento sin ninguna épica –asegura–. Avisé a algunos compañeros para que tuvieran cuidado y me preocupé de que la ciclostil, que era un arma valiosa, estuviera a salvo. Al día siguiente, al ver que no pasaba nada fui a trabajar al despacho». La ciclostil era un aparato que permitía copiar muchas veces un escrito, usada entonces para reproducir folletos o boletines. «La guardaba en el capó del coche, un R-5, porque pensaba que estaba más segura ahí que en mi casa, en donde podía haber registros. La había comprado dos años antes, vestido de franciscano y acompañado por un cura del Verbo Divino, en una tienda de Pamplona. ¡Una ciclostil buena no se vendía así como así! Pagué al contado, devolví el hábito al cura que me acompañaba, la metí en el R-5 y regresé a Logroño», narra. Cosculluela puntualiza que aquel 20 de noviembre murió el dictador, pero no llegaron las libertades. «Parecía el principio del fin, pero era solo el principio del fin. La democracia no empezó entonces. Decir lo contrario es una estupidez interesada. A mí todavía me detuvieron dos veces después de la muerte de Franco, me llevaron a la DGS y me cascaron una señora multa. Y todavía tuve que ir al tribunal de orden público a defender a compañeros de la izquierda».

Luis Javier Rodríguez Moroy Primer presidente de La Rioja «Sentí alivio y esperanza, pero también preocupación»

Poco pensaba aquel 20N Luis Javier Rodríguez Moroy que iba a acabar siendo el primer presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. «En aquella época, recién fallecido mi padre, tuve que dejar las oposiciones y empezar a trabajar. En eso estaba. Lo de meterse en político era una visión remota, absolutamente impensable», apunta.Esos días convulsos, Rodríguez Moroy los vivió con expectación: «Creo que lo viví como la mayoría. En principio era una cosa ya esperada, porque la situación resultaba crítica. Cuando por fin se conoció la noticia, dimos un resoplido de alivio y esperanza, pero también preocupación porque se dijo que todo había quedado atado y bien atado. Lo que sucedió luego es que todas las venturas se fueron juntando». «Mi familia nunca fue franquista y eso lo impregna a uno, aunque yo entonces no estaba en ninguna organización. En realidad, la única que estaba realmente organizada era el PCE», apunta. Tras la muerte de Franco, durante los meses electrizantes que condujeron a la voladura del régimen, Moroy acabó en el Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez, uno de los grupos que acabaron confluyendo en la UCD. Logroño era aún la octava provincia de Castilla La Vieja.

María Antonia San Felipe Exalcaldesa de Calahorra «Hacíamos turnos para escuchar detrás de la puerta»

Si en 1975 le llegan a decir a María Antonia San Felipe que pocos años después se convertiría en alcaldesa de Calahorra, se hubiera echado a reír. Ella iba para profesora de Matemáticas. Cuando murió el dictador, tenía 18 años y cursaba Ciencias Exactas en el Colegio Universitario de La Rioja (CUR). Vivía en la ResidenciaUniversitaria, dirigida por la Sección Femenina. «Teníamos habitaciones de seis. Había un par de salas de estudio y una sala comedor donde había una televisión para todas», rememora. De repente, les prohibieron ver la televisión y vieron cómo las mandos («¡se les llamaba así!») se encerraban. «Hubo un bullicio general y ya todas sabíamos que Franco estaba a punto de morirse. Hacíamos turnos a ver quién se enteraba escuchando detrás de puerta. Cuando de pronto tocaron la campana lo supimos. Había que ver a las mandos. ¡Estaban desoladas!», explica. Algunas de sus compañeras guardaban botellas de champán en el fondo de sus zapateros para cuando se produjese finalmente el óbito, que tardó días y días en llegar. «Éramos muy crías, pero era evidente la ausencia de libertades, la vigilancia de todo lo que hacíamos. El sueño de la juventud era tener un sistema democrático, aunque no sabíamos cómo».

Ángel Fernández Exdirigente de la UGT «Nos uniformaron y nos llevaron al cuartel»

A Ángel Fernández, un histórico del movimiento sindical riojano, que fue durante muchos años dirigente de la UGTy diputado regional por el PSOE, la muerte de Franco le pilló en un cuartel. «Estaba haciendo la mili en la Hípica. Aquella noche nos concentraron a todos y nos uniformaron. Pero no nos decían ni palabra», apunta. No fueron momentos fáciles porque los rumores corrían con extrema facilidad y no todos eran positivos. «Ahora lo ves con la perspectiva del tiempo, pero entonces no sabíamos bien qué era lo que podía pasar», señala. Los jóvenes acuartelados en aquella noche gélida tenían un temor: que los sacasen a la calle para dar alguna demostración de fuerza. «Yo entonces ya estaba afiliado a la UGT en la clandestinidad y entre los que éramos de izquierdas en el cuartel más o menos nos conocíamos. Estábamos allá concentrados pero habíamos hablado entre nosotros y habíamos tomado la decisión de que, aunque nos lo ordenasen, no íbamos a hacer nada. Desde luego no íbamos a pegar un solo disparo», advierte. Finalmente, no pasó nada. Solo una noche de frío, tensión y alegría íntima: «Para nosotros fue una alegría, claro, otra cosa es la expectación ante lo que pudiera pasar».

Juana Clavero Exdiputada de IU «Nos indignó que hubiera muerto en la cama»

El abuelo paterno de Juana Clavero, Isidoro Clavero Vinagre, miembro del PCE, fue asesinado en septiembre de 1936 por los fascistas en Zarza la Mayor, un pueblecito de la provincia de Cáceres. La vida de los Clavero, represaliados, no fue fácil durante la dictadura. Un tío suyo, Juan, pasó por varios campos de concentración y acabó exiliado en Francia. En algunas ocasiones iban hasta la frontera para encontrarse con él en el puente internacional del Bidasoa. Juana emigró primero a Irún y más tarde a Logroño, ciudad en la que se afincó con su marido. El 20-N le pilló con su hijo recién nacido –había dado a luz en abril– y con su madre en casa. «Tuvimos una mezcla de alegría, indignación y esperanza. La razón de la alegría resulta evidente. La indignación fue por haber muerto el dictador en la cama, por tener sobre él tantos asesinatos de seres queridos y por ese asalto que hizo al poder legalmente constituido. Y finalmente esperanza porque se nos presentaba por delante una etapa democrática que se nos había arrebatado», recuerda ahora Juana Clavero. Desde muy joven mantuvo vínculos con el PCE y con CC OO, que mantenían una célula en la provincia de Logroño. Una vez constituida la Comunidad Autónoma y asentada la democracia, Clavero formó parte de Izquierda Unida desde sus orígenes y llegó a ocupar un escaño en el Parlamento de La Rioja (1995-1999).

Manolo González Locutor de la Cadena Ser «Me llamaron y me pidieron que aún no dijera nada»

La voz modulada de Manolo González ha acompañado a los radioyentes riojanos desde principios de los años 70. Él vivió el 20N sentado frente a los micrófonos de Radio Rioja. «Yo soy locutor; lo mío eran los toros, la animación, los espectáculos. No me preocupaba demasiado la política, aunque tenía expectación por lo que iba a suceder. Recuerdo que estábamos todos pendientes del óbito, así que no nos sorprendió cuando nos lo dijeron. El director de Radio Rioja, Cholo Eizaga, llamó para informarnos, pero nos advirtió de que no dijéramos aún nada porque la noticia la tenía que dar la Cadena Ser (Madrid) o, preferentemente, el gobernador civil, que entonces era José Esteban Santisteban».

Neftalí Isasi Exdiputado del PP «Mandé un telegrama de felicitación al Rey»

En el currículum de Neftalí Isasi se acumulan los cargos políticos, siempre con el PP. Ha sido concejal en Logroño, diputado regional, ponente del estatuto de autonomía, diputado en el Congreso durante veinte años, alcalde de Cihuri... Pero en 1975 tenía 30 años y ninguna experiencia política. «A veces resulta difícil explicar esto 50 años después porque estamos condicionados por lo que se ha vivido después. Yo creo que eran sentimientos mezclados de inquietud y de ilusión», señala. Algunos días después de muerto Franco, recuerda haberle mandado, «como simple ciudadano particular», un telegrama de felicitación al Rey por su proclamación. La Casa Real le respondió y aún guarda ese mensaje, perfectamente conservado, en su casa. «En política decidí meterme un poco más tarde, en marzo de 1976 –señala–, cuando asistí a una conferencia en un hotel de Álvaro Lapuerta y Carlos Bonet, que entonces estaban montando Unión del Pueblo Español (UPE). Cogí algunos folletos y llamé para afiliarme. Ese fue uno de los partidos que acabó desembocando en Alianza Popular».

Pilar Criado Presidenta del PSOE, exconcejala de Logroño «Pensé: ¡Bendito sea Dios, que se lo ha llevado!»

A Pilar Criado la muerte del dictador le pilló cuando ya trabajaba como médica en un ambulatorio de Logroño. «Tengo que confesar que al principio no me lo creía –dice–. Habían sido tantas informaciones del 'equipo médico habitual'... Luego llegó la noticia oficial y pensé: ¡Bendito sea Dios, que se lo ha llevado!». Criado había estudiado Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y vivió en primera persona aquellas convulsiones estudiantiles de los últimos años del régimen: «Fue una época terrible. No te dejaban hacer absolutamente nada y lo sabían todo de nosotros. He tenido que ir a ver a bastantes compañeros detenidos a la Puerta del Sol y tuve que correr más de una vez delante de los grises. En una ocasión me caí y aún no sé cómo no me mate», recapitula. Después de aquellos escarceos juveniles, Pilar Criado regresó a Logroño para trabajar en su profesión, a comienzos de los años setenta, y entonces conoció a Javier Sáenz Cosculluela y se planteó la acción política. «Recuerdo que nos reuníamos clandestinamente en el piso de alguien, pero teníamos que salir siempre de dos en dos, con cuidado, para no nos persiguieran por asociación ilícita.Luego pasamos a reunirnos en la academia de estudios que tenía Alicia Izaguirre (otra histórica del socialismo riojano)». Entre los sentimientos desatados por la muerte de Franco, Criado cree que primaba, sobre todo, «la esperanza».

Tres ediciones de 'Nueva Rioja' para cubrir una jornada frenética

Aquel 20N debió de ser un día de locos en las redacciones. En este periódico, todavía llamado 'Nueva Rioja', se hicieron tres ediciones, un esfuerzo realmente insólito con los medios entonces disponibles. La noticia de la muerte del dictador se supo al alba del día 20, con lo cual el periódico de aquella mañana todavía hablaba de la «situación crítica» de Franco.

LAS EDICIONES El primero del 20N Cuando el periódico que hablaba de la «situación crítica» de Franco salió a la calle, ya se conocía su fallecimiento. El segundo del 20N Reacción rápida para configurar una portada histórica, con tres grandes palabras: «Franco ha muerto».

El tercero del 20N Por la tarde ya había información de los actos programados y de la suspensión de las clases. El del 21N Con toda la prensa sometida aún al yugo franquista, el 'dolor nacional' competía con el Rey y con la capilla ardiente.

La segunda edición, que ya daba cuenta del óbito con titulares gigantescos, salió pocas horas después y se agotó. Aun hubo ese mismo día una tercera, con un reportaje sobre «la noticia en Logroño» y la información, recibida con alboroto por todos los estudiantes, de que las clases se suspendían durante una semana. El día 21, dos protagonistas se repartían la portada: el Rey y la capilla ardiente de Franco.

