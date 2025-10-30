Un recorrido circular

La Rioja Jueves, 30 de octubre 2025, 08:58 Compartir

El contenedor marrón es el último que ha aparecido en las calles. La mayoría de los municipios de la comunidad autónoma cuentan ya con estos contenedores en los que se deben depositar los residuos orgánicos para que, después de un tratamiento adecuado, permita obtener biogás con el que generar energía y darles una segunda vida como compost de calidad que enriquezca campos y jardines.

En cualquier caso todo el proceso comienza en casa y recorre diferentes fases.

1. Separación en casa. Los residuos orgánicos deben depositarse en cubos aireados con bolsas compostables. Así reducirás olores. Deben depositarse restos de comida (carne, pescado, frutas, verduras, alimentos caducados), restos de jardinería doméstica, posos de café e infusiones, y también servilletas o papel de cocina usados. En la Rioja hay alrededor de 2.300 contenedores marrones, 1.900 repartidos entre los 128 municipios a los que el Consorcio presta el servicio, y más de 400 en la ciudad de Logroño.

2. Recogida y transporte a la planta de tratamiento. Los biorresiduos depositados en los contenedores marrones son recogidos y transportados en camiones al Ecoparque de La Rioja, una planta de tratamiento ubicada entre Logroño y Villamediana de Iregua.

Ampliar Bolsa compostable de residuos orgánicos.

Para dar servicio a los municipios consorciados se dispone de 8 camiones compactadores que realizan entre 4 y 6 rutas diarias en temporada normal (de octubre a mayo) y entre 7 y 9 en temporada estival. Además, se cuenta con 2 camiones lavacontenedores que efectúan lavados periódicos.

3. Compostaje. Una vez en la planta de tratamiento, los biorresiduos son sometidos a un proceso de tratamiento biológico conocido como compostaje. Éste es un proceso biológico natural en el que los microorganismos, en presencia de oxígeno (proceso aeróbico), descomponen la materia orgánica transformándola en compost, un fertilizante natural rico en nutrientes. El proceso se realiza en pilas o túneles, controlando temperatura, humedad y oxigenación con una duración de entre 8 y 12 semanas. El compost obtenido se afina para eliminar impurezas y se deja madurar antes de su uso agrícola.

Ampliar Compost utilizado como fertilizante.

4. Utilización del compost como fertilizante natural en terrenos agrícolas. El compost obtenido en el Ecoparque, gracias a los residuos orgánicos depositados en el contenedor marrón, se convierte en un fertilizante natural de gran calidad que puede aplicarse directamente en el suelo agrícola y que presenta numerosas ventajas: aporta nutrientes esenciales a las plantas (nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera); mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua; reduce la necesidad de fertilizantes químicos y contribuye al cierre del ciclo de la materia orgánica en la naturaleza.

Contenedor marrón ¿QUÉ SE DEPOSITA? Restos de comida y cocina Pieles, restos de fruta, verdura, cáscaras de huevo, restos de carne, pescado... Residuos de papel doméstico Papel de cocina sucio, servilletas, pañuelos... Restos vegetales de pequeñas dimensiones Ramos marchitos flores, tierra, hojas secas, malas hierbas.... ADEMÁS Materias compostables: Bolsas y cajas compostables Otros Tapones de corcho, serrín, astillas, posos de café, infusiones, palillos... ¿QUÉ SE HACE CON LOS RESIDUOS DEL CONTENEDOR MARRÓN? Recogida selectiva municipal Mercados (Contenedor marrón) ECOPARQUE Mezcla con residuos leñosos estructurantes 10 a 16 semanas de descomposición y maduración aerobia Tratamiento y afino para mejorar la calidad Compost Abono y corrector de suelos para agricultura y jardinería Gráfico: L.R. Fuente: Gobierno de La Rioja Contenedor marrón ¿QUÉ SE DEPOSITA? Restos de comida y cocina Pieles, restos de fruta, verdura, cáscaras de huevo, restos de carne, pescado... Residuos de papel doméstico Papel de cocina sucio, servilletas, pañuelos... Restos vegetales de pequeñas dimensiones Ramos marchitos flores, tierra, hojas secas, malas hierbas.... ADEMÁS Materias compostables: Bolsas y cajas compostables Otros Tapones de corcho, serrín, astillas, posos de café, infusiones, palillos... ¿QUÉ SE HACE CON LOS RESIDUOS DEL CONTENEDOR MARRÓN? Recogida selectiva municipal Mercados (Contenedor marrón) ECOPARQUE Mezcla con residuos leñosos estructurantes 10 a 16 semanas de descomposición y maduración aerobia Tratamiento y afino para mejorar la calidad Compost Abono y corrector de suelos para agricultura y jardinería Gráfico: L.R. Fuente: Gobierno de La Rioja ¿QUÉ SE DEPOSITA EN EL CONTENEDOR MARRÓN? Restos de comida y cocina Pieles, restos de fruta, verdura, cáscaras de huevo, restos de carne, pescado... Residuos de papel doméstico Papel de cocina sucio, servilletas, pañuelos... ADEMÁS Materias compostables: Restos vegetales de pequeñas dimensiones Bolsas y cajas compostables Otros Ramos marchitos flores, tierra, hojas secas, malas hierbas.... Tapones de corcho, serrín, astillas, posos de café, infusiones, palillos... ¿QUÉ SE HACE CON LOS RESIDUOS DEL CONTENEDOR MARRÓN? En el ECOPARQUE Recogida selectiva municipal Mercados (Contenedor marrón) Mezcla con residuos leñosos estructurantes ECOPARQUE Gráfico: L.R. Fuente: Gobierno de La Rioja 10 a 16 semanas de descomposición y maduración aerobia Compost Abono y corrector de suelos para agricultura y jardinería Tratamiento y afino para mejorar la calidad