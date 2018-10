El PP reclamará mañana en la Cámara un nuevo modelo de financiación autonómica El Grupo parlamentario popular presentará una proposición no de ley que persigue «empujar a la oposición a la defensa de los intereses de los riojanos», señaló Garrido C.N. Martes, 16 octubre 2018, 23:07

logroño. El Grupo parlamentario popular defenderá mañana en el pleno del Parlamento regional una proposición no de ley para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica. La iniciativa persigue «empujar a la oposición a la defensa de los intereses de los riojanos y de nuestra Comunidad», apuntó Jesús Ángel Garrido, portavoz del PP en la Cámara regional.

Acusó al «tripartito» de la oposición regional (PSOE-Ciudadanos-Podemos) de estar ocupados en sus procesos internos de selección de candidatos y de «no velar por los riojanos». El PP, dijo «es el único que defiende los intereses de esta Comunidad y de los riojanos».

Lamentó que la oposición no haya criticado ni la paralización de la reforma del modelo de financiación autonómica, ni el «intento de subida masiva» de impuestos del Gobierno central del PSOE y que no haya defendido «nuestro sistema impositivo tan ventajoso para los riojanos». De ahí que la proposición no de ley se centra en tres aspectos clave: la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, la protección del modelo tributario de La Rioja y la oposición a subidas de impuestos que perjudiquen a la industria riojana y a los consumidores.

Jesús Ángel Garrido

En su opinión, la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de paralizar la reforma del sistema de financiación es «gravísima» porque, según sus estimaciones, «para el año que viene La Rioja no podrá contar con 20 millones de euros que nos correspondían y, además, sabemos que hay sí ha habido un acuerdo con la Comunidad Valenciana, cifrado en 850 millones de euros, y con el independentista Torra, por importe de 1.500 millones de euros para Cataluña».

En cuanto al segundo punto de la iniciativa, Garrido subrayó que su grupo quiere «blindar el sistema tributario riojano, caracterizado por sus bajos impuestos. Nos ha costado mucho sacrificio y una buena gestión». De ahí que exigen al Gobierno central del PSOE, con esta proposición no de ley, que no queden anuladas total o parcialmente las medidas fiscales existentes «porque son una conquista social de los riojanos que hay que proteger». El último punto de la iniciativa muestra «el rechazo más absoluto a cualquier subida impositiva que perjudique a la industria riojana, a su capacidad para crear nuevos empleos y a los consumidores en general».