Las reclamaciones en Atención al Paciente del Seris suben el 12% y llegan a las 3.737

El servicio de Atención al Paciente del Servicio Riojano de Salud (Seris) registró 3.737 reclamaciones en 2024, lo que supuso casi un 12% más ... que en 2023, cuando hubo 3.292 quejas. Desde el Seris se destaca que el número de reclamaciones del año pasado suponen solo el 0,78% de las asistencias realizadas en el servicio, que fueron 476.709 y que también incluyen agradecimientos o solicitudes de documentación clínica. De hecho, desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja se subraya que la relación entre reclamaciones y agradecimientos ha mejorado al pasar de 64 frente a una en 2023 a 34 frente a una en 2024.

«Cuando revisamos las reclamaciones y los agradecimientos los valoramos en función del volumen. La Atención al Paciente es una unidad cuya función es atender y tramitar las necesidades y peticiones de los usuarios», explica Luis Ángel González, gerente del Seris. Ya sean estas quejas, sugerencias, parabienes o solicitudes de informes y citas de consulta, el servicio intenta aportar la mejor solución posible a sus solicitudes. En total se ha incrementado la atención en un 1,36%, puesto que el total en 2023 fue de 470.309. Y de los 6.787 expedientes tramitados, la tasa de resolución es del 80%.

«El objetivo es informar al paciente, velar por sus intereses y necesidades, y atenderle de la mejor manera», expone Luis Ángel González, quien presume de que el periodo de contestación a las atenciones solicitadas ha experimentado una «evolución positiva» al haber pasado de 30 días de media años atrás, a doce el primer semestre del presente año y a seis actualmente.

Las especialidades sobre las que se presentan más reclamaciones son oftalmología, traumatología y urgencias, mientras que las que menos son cardiología, pediatría y atención primaria. La disconformidad por las listas de espera, la falta de recursos, la atención recibida, la documentación clínica, las consultas administrativas o los procedimientos son las principales objeciones de los usuarios, mientras que, en los agradecimientos, lo que más se valora es la cercanía y la labor asistencial. «Cuando nos entra una reclamación la recoge un equipo que la evalúa, solicita información a las unidades y se da una respuesta al paciente, en lo que estamos mejorando la demora. Respondemos a todas las reclamaciones, aunque el paciente puede o no estar conforme», remarca Luis Ángel González.

No obstante, todas las quejas sirven para mejorar el servicio. «Nuestra idea, dado que en los últimos meses se ha mejorado el servicio de Atención al Paciente, es buscar áreas de mejora. Llegar a una tasa de cero reclamaciones no es posible pero la idea es intentar mejorar con un estudio profundo de los datos. Las reclamaciones se analizan para mejorar la atención», advierte el gerente del Seris. Todos los centros asistenciales disponen de un libro de quejas y sugerencias a disposición de los ciudadanos en el que pueden manifestar su opinión sobre la calidad de la atención recibida. Además, se puede acudir en persona al Defensor del Usuario del Sistema Público de Salud, en el número 33 de la calle Bretón de los Herreros, o llamar al 941 291 372. En los hospitales existe el Servicio de Atención al Paciente, con horario de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas.

Desde la Consejería de Salud se informa de que una gran parte de la asistencia se realiza de una manera presencial, aunque también existen diversos mecanismos de comunicación no presencial, como es el libro de quejas electrónico. «El servicio mantiene un tiempo de atención estable y ágil, pero en determinados momentos se producen picos de demanda que pueden generar esperas superiores a las habituales. Estamos trabajando en mejorar los tiempos de respuesta en la asistencia no presencial y en reforzar la información accesible para la ciudadanía», reconocen desde Salud.

El incremento de la actividad de este servicio es «un hecho plausible» y «relevante», especialmente en periodos de mayor presión asistencial. Y «todo este trabajo es desarrollado por personal especializado en información y tramitación administrativa», aunque «en este momento nos encontramos analizando ajustes para reforzar el equipo y mejorar y simplificar la accesibilidad al Servicio de Atención al Paciente por parte del ciudadano», expone la Consejería.

Luis Ángel González señala que han aumentado los agradecimientos, 120 en 2024 frente a los 57 de 2023. Y que el porcentaje de reclamaciones frente a todas las atenciones que se realizan ha incrementado muy levemente, el 0,08%. «Todos estos datos ponen en valor que, a pesar del aumento de la actividad asistencial, el volumen de reclamaciones sigue siendo reducido y mantenido, lo que refuerza la percepción positiva general del sistema sanitario riojano y su capacidad de mejora continúa», considera el Gobierno riojano.