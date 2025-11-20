LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sede de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja, en el antiguo Banco de España de Logroño. D. M. A.

Las reclamaciones en Atención al Paciente del Seris suben el 12% y llegan a las 3.737

Las especialidades que más quejas reciben son urgencias, oftalmología y traumatología, frente a cardiología, pediatría y atención primaria, que son las que menos

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

El servicio de Atención al Paciente del Servicio Riojano de Salud (Seris) registró 3.737 reclamaciones en 2024, lo que supuso casi un 12% más ... que en 2023, cuando hubo 3.292 quejas. Desde el Seris se destaca que el número de reclamaciones del año pasado suponen solo el 0,78% de las asistencias realizadas en el servicio, que fueron 476.709 y que también incluyen agradecimientos o solicitudes de documentación clínica. De hecho, desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja se subraya que la relación entre reclamaciones y agradecimientos ha mejorado al pasar de 64 frente a una en 2023 a 34 frente a una en 2024.

