«En mayo me dijeron: 'No te preocupes, ya te llamarán'»

Diego Marín A. Logroño Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:12 | Actualizado 07:38h.

A Jesús Santo Domingo Turza, logroñés de 49 años, le detectaron hace más de diez años unos quistes en las glándulas suprarrenales y el páncreas por los que debe hacerse una revisión anual. «Con que crezcan una milésima habría que intervenir, aunque el páncreas es lo último que se toca, pero vamos a ir haciendo revisiones y, depende de lo que salga, lo miraremos», cuenta que le dijeron los médicos.

Desde entonces vive con la preocupación de que los quistes crezcan y se puedan convertir en un serio problema de salud. El miedo se llama cáncer y pancreatitis. «Aunque está dentro de lo razonable, el nivel es alto, me dijeron, de manera que, si crecen, me tendrían que abrir», relata preocupado. Al año siguiente le hicieron la revisión prometida sin problema, pero no al segundo. Asegura que pasó tres años sin que le llamaran hasta que, por otro problema de otorrinolaringología, acudió al Carpa y allí le alertaron de que tenía las revisiones pendientes.

Entonces le realizaron la segunda revisión y de nuevo le anunciaron que se repetirían anualmente. «Me dijeron que sería siempre en julio o agosto y, al final, acaba siendo en noviembre o diciembre», expone Jesús. Este año, para intentar evitar los habituales retrasos, se adelantó y acudió en mayo a preguntar por su revisión anual. «Me dijeron: 'No te preocupes, ya te llamarán'», ríe de impotencia, porque no le llamaron y acudió a Atención al Paciente para reclamar. Lo hizo dos veces. En la segunda, aunque le dieron cita, se la anularon, así que reclamó una tercera ocasión. Finalmente, a principios de noviembre le realizaron las pruebas habituales y recientemente, durante la gestión de esta información, le han dado cita para revisar los resultados con el médico el 5 de diciembre.

«Pregunté a quién debía consultar, a qué puertas llamar y me respondieron que qué prisa tenía. Es más, me habían dado una cita para el día 7 de noviembre y me la anularon porque, me dijeron, el médico solo atendía los martes, y la nueva cita del 5 de diciembre también es viernes, así que no sé si me la van a acabar cancelando también, porque además es víspera de puente», cuestiona Jesús. El suyo es un caso de paciente que acude al servicio de atención al usuario en busca de una solución a su inquietud. El problema, cuenta, es que la oficina abre de 8.30 a 14.30 horas, horario laboral, por lo que es complejo poder acudir allí en persona. «Llamé, estuve 15 minutos a la espera cuatro veces y no me cogían. Si hay un teléfono de Atención al Paciente lo lógico es que te cojan, pero me dijeron que estaban saturados y solo atendían presencialmente», cuenta Jesús. Parece el pez que se muerde la cola. Cuando por fin pudo acudir presencialmente tuvo que esperar una hora y media a que le atendieran, y advierte de que no era el único.

En su escrito de reclamación expuso: «No me atienden a la revisión del año, se va a juntar un año con otro y necesito que me atienda el especialista lo antes posible». «El páncreas, en el caso de que los quistes vayan a más, no es muy halagüeño. Y de cogerlo a tiempo a que pasen cuatro meses... Todos los años tengo que estar así», lamenta.

