LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los estudiantes extranjeros que van a cursar un cuatrimestre en la Universidad de La Rioja.
Imagen de los estudiantes extranjeros que van a cursar un cuatrimestre en la Universidad de La Rioja. UR

La UR recibe a 59 estudiantes extranjeros que cursarán un cuatrimestre en el campus

E. P.

logroño.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:09

Carmen Novo, vicerrectora de Internacionalización, dio la bienvenida ayer a los estudiantes extranjeros que se incorporan a la Universidad de La Rioja en el primer semestre del curso 2024-2025. Tras el saludo, celebrado en el salón de actos del Edificio Politécnico, con presencia de la vicerrectora de Internacionalización y de los coordinadores académicos de cada facultad y centro, los estudiantes asistieron a una presentación sobre la universidad pública riojana y una acogida por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales. Para terminar el acto hubo un ágape en la cafetería.

Un cuatrimestre

En el curso 2025-2026, 59 estudiantes extranjeros van a cursar sus estudios en la Universidad de La Rioja durante el primer cuatrimestre. Del total, 22 son hombres y las otras 27, mujeres. Por países, proceden de Perú (15); Brasil, Italia y México (8); Reino Unido (4), Alemania y Argentina (3); Corea del Sur, Francia e Irlanda (2); Colombia, El Salvador, Letonia y Turquía (1).

Por estudios, el mayor número acude a cursar GADE (15), seguido de Lengua y Literatura Hispánica (11); Ingeniería Informática (7); Enología e Ingeniería Eléctrica (5); Geografía e Historia, Geografía e Historia, Ingeniería Agrícola y Turismo (3); Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2); Matemáticas, Química y Trabajo Social (1). Además, se han incorporado 4 mujeres más, tres de América Latina en estudios de Máster; y otra de Guinea Ecuatorial dentro del programa de cooperación Mujeres por África.

A su vez, la UR ha promovido la estancia de 175 estudiantes de la Universidad de La Rioja en el extranjero, a través del programa Erasmus o programas bilaterales de intercambio, durante el curso 2025-2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  2. 2 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  5. 5 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  6. 6

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  7. 7 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
  8. 8

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  9. 9 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  10. 10

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UR recibe a 59 estudiantes extranjeros que cursarán un cuatrimestre en el campus