La UR recibe a 59 estudiantes extranjeros que cursarán un cuatrimestre en el campus

Jueves, 4 de septiembre 2025

Carmen Novo, vicerrectora de Internacionalización, dio la bienvenida ayer a los estudiantes extranjeros que se incorporan a la Universidad de La Rioja en el primer semestre del curso 2024-2025. Tras el saludo, celebrado en el salón de actos del Edificio Politécnico, con presencia de la vicerrectora de Internacionalización y de los coordinadores académicos de cada facultad y centro, los estudiantes asistieron a una presentación sobre la universidad pública riojana y una acogida por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales. Para terminar el acto hubo un ágape en la cafetería.

Un cuatrimestre

En el curso 2025-2026, 59 estudiantes extranjeros van a cursar sus estudios en la Universidad de La Rioja durante el primer cuatrimestre. Del total, 22 son hombres y las otras 27, mujeres. Por países, proceden de Perú (15); Brasil, Italia y México (8); Reino Unido (4), Alemania y Argentina (3); Corea del Sur, Francia e Irlanda (2); Colombia, El Salvador, Letonia y Turquía (1).

Por estudios, el mayor número acude a cursar GADE (15), seguido de Lengua y Literatura Hispánica (11); Ingeniería Informática (7); Enología e Ingeniería Eléctrica (5); Geografía e Historia, Geografía e Historia, Ingeniería Agrícola y Turismo (3); Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2); Matemáticas, Química y Trabajo Social (1). Además, se han incorporado 4 mujeres más, tres de América Latina en estudios de Máster; y otra de Guinea Ecuatorial dentro del programa de cooperación Mujeres por África.

A su vez, la UR ha promovido la estancia de 175 estudiantes de la Universidad de La Rioja en el extranjero, a través del programa Erasmus o programas bilaterales de intercambio, durante el curso 2025-2026.