Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor

María Aguirre Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:32 Comenta Compartir

El amor por sus dos hijas, Jimena y Luna, hizo que Damián Santiago y su mujer Pili Casas creasen 'Lunita Empanadas', un proyecto que, según describe él, «alimenta el estómago y da trabajo digno a personas con discapacidad intelectual». Luna es la segunda hija del matrimonio y Jimena, de quince años, la primera. Ella padece el síndrome CTNNB1 que le genera discapacidad intelectual, problemas motrices y conductuales, dificultades en el habla y anomalías visuales. «Tiene un 65% de discapacidad, pero un 100% de dependencia», cuenta él. Por esta razón, el Estado le da cada mes 450 euros, pero la preocupación por el futuro sigue en la mente de sus padres: «¿Qué va a pasar con ella cuando nosotros no estemos?».

Esta pregunta les llevó a construir un porvenir más amable para ella. 'Lo llevamos bien' fue el primer negocio, uno «emocionante, muy del espíritu». Ahí empezaron a vender productos como la agenda amarilla –«para convertirte en una persona mágica en 350 días»– o los calcetines rojos rompe obstáculos, «con los que consigues todos los objetivos que quieras». A raíz de esta web llegó 'El evento más optimista del año', que cuenta con la participación de «siete personas muy top del mundo del marketing y las ventas a nivel mundial, con clases de veinte minutos cada uno», explica. Unas lecciones que formaron posteriormente el 'Club de fans de Jimena', «donde ahora hay más de cien clases».

Sin embargo, quisieron incluir un tercer objetivo: «Teníamos un negocio que alimentaba el espíritu y otro el conocimiento. Ahora faltaba algo que alimentase el estómago». Así fue cómo nació 'Lunita Empanadas', una empresa con la que «damos trabajo a personas con discapacidad, quienes reparten las empanadas, que es la comida más tradicional de Argentina», país natal de Damián. La receta, que se cocina en el obrador logroñés de La Cocina de Ambar (Pérez Galdós, 49), contiene carne de cerdo y ternera, cebolla, pimiento, aceitunas, huevo y pasas de uva, entre otros condimentos. «Viene de la abuela de Jimena y es muy especial». Tanto como su misión.

Eloy Zaatar, que tiene un 33% de discapacidad por autismo y nació hace 36 años en EE UU, es uno de sus empleados. Él llegó a Logroño en 2012 y conoció a Damián tres años más tarde. «Fue a aprender del oficio a 'Los huevos de Rosalinda', una granja que tenía yo en Arrúbal», añade el padre de Jimena, quien concreta que «Eloy sólo ha podido trabajar dos años en toda su vida». Algo que él mismo confirma: «Tengo experiencia como repartidor por un trabajo anterior, pero Damián me llamó para este proyecto y me encantó. Me hace ilusión y creo que va a salir bien». Una sensación compartida por Damián, pero con el siguiente matiz: «Trabajamos con suscripción mensual y las empanadas no son económicas. Si compras más sí, pero necesitamos a cien suscriptores para poder dar comienzo y de momento llevamos sólo dieciocho».

Por esa razón, cuenta, «hemos cerrado un acuerdo con Seur para poder repartir a toda España desde aquí y así abrir un poco el mercado». Uno que hasta el momento contaba con la preparación de «sólo diez docenas de empanadas al día» y envíos a Logroño, Lardero y Villamediana gracias a personas como Eloy.

«Para ellos resulta increíblemente difícil entrar al mercado laboral, porque solo un 22% consigue un empleo». Algo que pretenden cambiar con el proyecto 'Lunitas Empanadas', que «nace de una necesidad real y de un amor profundo».

Temas

Logroño

Argentina

Reporta un error