Las rebajas llenan las tiendas Rebajas hasta el 50 por ciento en un comercio de ropa interior femenina. A la derecha, detalle de una tienda en Juan XXIII y ambiente de compras en Gran Vía. / JUSTO RODRÍGUEZ Las vacaciones escolares y el día festivo en comunidades vecinas animaron las compras, que se adelantaron a las 9 de la mañana Las grandes cadenas esperan repetir las «buenísimas» ventas de diciembre Á.A./I.Á. LOGROÑO/CALAHORRA. Martes, 8 enero 2019, 00:42

Las rebajas de invierno arrancaron ayer con fuerza, con aglomeraciones -sobre todo en las cadenas más conocidas-, al poco de que abrieran sus puertas, hasta una hora antes de lo habitual en algunos casos. La fiesta escolar (se vieron muchas madres con hijas) y la jornada festiva en ciudades del entorno animaron el ambiente de compras, en las que se pudieron disfrutar descuentos que en algunos casos llegaron al 70%. «Esperamos una campaña de ventas muy buena, ya diciembre fue un mes buenísimo y todo apunta que ahora va a ser igual», resumía Diana Fernández Bobadilla, encargada de Zara-San Antón, donde media hora antes del pistoletazo de salida cerca de una treintena de personas aguardaba en el exterior. Dentro, todo estaba preparado desde la noche anterior. Vestidos a 18 euros, jerséis a 20, pantalones a 10... Poco después no se podía dar un paso. La mayoría iba a tiro fijo, a hacerse con la prenda fichada desde la víspera. «He esperado a hoy a coger unos botines, que ya tenía vistos, y los he conseguido a mitad de precio». Raquel Domínguez fue una de las madrugadores, se iba satisfecha con la ganga, aunque no pensaba repetir: «Las rebajas merecen la pena si necesitas algo. Si no, no merecen la pena», argumentó.

En Massimo Dutti, con descuentos de entre el 30 y el 40%, también esperaban récords de venta después de una buena racha que comenzó ya con el Black Friday. «Esperamos una campaña mucho mejor que la del año pasado», aventuraba una de las dependientas de la tienda de San Antón, también a rebosar. «Las compras on line se podían hacer desde el domingo a las 8 de la tarde y ha habido muchos pedidos». En las inmediaciones, Rebeca Cáseda curioseaba las ofertas acompañada de su prima y su tía. «Hemos venido desde Calahorra, vamos a estar toda la mañana, luego iremos a Gran Vía y acabaremos en el Berceo». Pero no todos los comercios vivieron ayer por igual la jornada de rebajas. Osaba Electricidad ultima su cierre, que hará efectivo el día 14. «Nosotros no hemos rebajado nunca, en electrónica no deja margen». También muchas joyerías se mantenían al margen de esta campaña. «Hacemos promociones puntuales y luego tenemos la Semana del Diamante, pero no rebajamos», señalaban en Aristocrazy, de Gran Vía.

Las previsiones también eran optimistas ayer entre el comercio tradicional. Cristina, propietaria de Moda Versalles, en Doctores Castroviejo, después de unas navidades que «no han estado mal», espera repetir resultados. «Ha estado bien, pero sin tirar cohetes. No creo que vuelvan las rebajas de hace años, a veces se compraba por comprar. Ahora se mira más y se compra lo que se necesita», afirmaba al tiempo que deslizaba una queja y es que, a su juicio, hay comercios que no respetan las reglas del juego, «y vienen aplicando descuentos desde hace semanas». En la vecina Textiles Joype (ropa del hogar), su propietaria, Pilar Pastor, se lo tomaba con tranquilidad: «En enero la gente va más a la ropa, luego ya es cuando vienen a por sábanas, toallas..., lo nuestro puede esperar porque aquí no se acaban las tallas».

«Hay prendas de abrigo a muy buen precio, porque no ha hecho frío», afirma un comerciante

Por su parte, Fabián Echave, del comercio Brookliyng, de Calahorra, aseguraba que la campaña se está desarrollando como «esperábamos», aunque «como no han sido unas navidades muy frías no se ha vendido toda la ropa de abrigo que esperábamos», algo que confía en que ocurra ahora con la bajada de temperaturas. La presidenta de 'Calahorra, ciudad comercial' y propietaria de Adriel's , Ana María Río, coincide con Echave. «Para los clientes, van a ser unas rebajas muy buenas, porque hay prendas de abrigo a muy buenos precios». Respecto a la campaña de Navidad, resume que «los días han sido buenos».