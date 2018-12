La realidad del fenómeno migratorio en La Rioja Participantes en la Jornada de Sensibilización del Día del Migrante. :: sonia TErcero El evento contó con el testimonio de cinco personas que relataron su experiencia en la región tras dejar sus respectivos países de origen La Biblioteca de La Rioja acogió ayer una jornada de sensibilización con motivo del Día Internacional del Migrante IÑAKI GARCÍA Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:24

Logroño. Mariam, Khaliq, Claudia, Sally, Madalina... Y así se podría continuar con una larga lista de nombres con algo en común. Todos conviven en La Rioja y todos han llegado a la región procedentes de otros países. Ellos son algunos de los rostros de la migración en la comunidad autónoma y fueron ayer los protagonistas de una jornada organizada por el Gobierno de La Rioja y Diario LA RIOJA, plagada de testimonios con el objetivo de presentar la realidad de un fenómeno que, según expuso Conrado Escobar, no resultaba tan intenso como ahora desde la Segunda Guerra Mundial.

El evento tuvo lugar en La Biblioteca de La Rioja con motivo del Día Internacional del Migrante y arrancó con una mesa redonda moderada por Eva Torre, de Rioja Acoge, quien estuvo acompañada de cinco inmigrantes. Todos ellos relataron sus experiencias, lo bueno y lo mano que han vivido en La Rioja, y sus sentimientos. Algunos llegaron a la comunidad autónoma por estudios y en otros casos el amor o la búsqueda de un futuro mejor fueron los culpables.

Para algunos, además, el recorrido en un nuevo país ha resultado más sencillo que para otros. Así, la gabonesa Sally Estelle reconoce que el trato con ella es diferente. «Pero no el sentido negativo», apostilla. «La gente quiere saber más sobre África y sobre mi cultura», añade. Otros, sin embargo, han encontrado más dificultades. «Por qué a mí me paran para pedirme los documentos y a gente de aquí que lleva muchas cosas encima no le paran», se pregunta el paquistaní Khaliq Dad quien, pese a eso, asegura sentir un buen trato por parte de los riojanos hacia él.

LAS FRASES Sally Estelle Gabón «La gente me trata diferente, pero no en un sentido negativo; quieren saber más sobre mí» Mariam Farissi Marruecos «Durante mi experiencia en España, me han tratado más veces bien que mal» Khaliq Dad Paquistán «En general, el trato es bueno, pero hay veces que nos dicen cosas que nos molestan» Claudia García Tovar Colombia «La integración tiene que ser mutua y debemos sumergirnos en la cultura del país que nos acoge» Madalina Basarman Rumanía «Todos hemos tenido experiencias buenas y malas, pero creo que no estamos denigrados»

No en vano, la mayoría de los inmigrantes presentes ayer en la jornada afirman que su experiencia en España tiene más puntos positivos que negativos. Admiten haber vivido momentos desagradables, pero recalcan que ésa no es la tónica general. «A mí me han tratado más bien que mal», expone la marroquí Mariam Farissi. «Por suerte, la inmigración se mira ahora desde un punto diferente que hace unos años», añade la colombiana Claudia García Tovar. «Todos hemos tenido experiencias buenas y malas, pero Logroño es un lugar bueno para que nuestros hijos crezcan», remata la rumana Madalina Basarman.

Aun así, todavía queda camino por recorrer y existen comportamientos aislados de discriminación que se deben erradicar, según se expuso en la mesa redonda. Pero también hay muchos más aspectos que hacen de La Rioja un lugar idóneo para la convivencia. La fortaleza del sistema sanitario público o la igualdad entre los hombres y las mujeres fueron algunos de los que resaltaron los presentes, quienes presentaron desde diferentes puntos de vista y procedencias la realidad de la migración en La Rioja. Una realidad en la que las personas son las protagonistas.