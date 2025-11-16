Una radiografía inquietante de la realidad del adolescente español

Virginia Ducrós Sáenz Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

El estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital' es el mayor que se ha hecho en España y en Europa y uno de los más grandes, si se ciñe a un único país, del mundo. «Estamos ante la radiografía panorámica más importante que se ha hecho en la historia de nuestro país en una etapa que va desde quinto de Primaria hasta segundo de Bachillerato, pasando por la formación básica y de grado medio», constata Joaquín González-Cabrera, investigador de UNIR que ha participado en la elaboración del mismo. Este informe, que ha sido elaborado por un comité de 43 expertos internacionales, también ha contado con otros dos investigadores de UNIR: Gemma Mestre-Bach y Alejandro Villena.

En este documento han tomado parte rangos de edades que «normalmente quedan excluidos». De ahí que González-Cabrera ahonde en la relevancia de los resultados obtenidos que cobran, sin duda, más importancia aún por el tamaño de la muestra. Porque este estudio promovido por Unicef-España, la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática y la entidad pública Red.es parte de una muestra inicial de más de 93.000 niños y niñas de 446 colegios –las cifras finales se quedaron en 75.329 escolares, con edades comprendidas entre los 10 y 20 años–.

La frase «Que un 6,5% de niños hayan tenido la intención de quitarse la vida en el último año es, sin duda, un dato demoledor» Joaquín González-Cabrera Investigador de UNIR

Herramienta diagnóstica

«Estamos ante un estudio de prevalencia; es decir, es el estudio de la foto de la realidad de los adolescentes españoles en cuanto al objeto que se ha preguntado. No hay nada más cierto que lo que estamos diciendo en este momento». Porque González-Cabrera insiste en que «el muestreo es tan exquisito que permite la representación nacional y el margen de error –0,3– es mínimo», con lo que lo convierte «en una herramienta diagnóstica».

Para González-Cabrera «es dolorosísimo ver algunos datos recogidos siguiendo la escala Paykel sobre planteamiento, ideación y conducta suicida. No lo podíamos prever, porque no se había hecho en España un estudio con esa muestra y, por tanto, carecíamos de referencias previas. Y que un 6,5% de niños hayan tenido la intención de quitarse la vida en el último año es un dato demoledor. No estaba en los cálculos de nadie».

Igualmente son «terribles y espantosos», los datos que se desprenden en cuanto a la prevalencia de victimización entre iguales, que se ha situado en un 25% de media. «Casi uno de cada tres estudiantes en la etapa de Secundaria se siente víctima de acoso escolar».

Este informe «ofrece una narrativa tan precisa que ahora no hay escapatoria por ningún lado. Estos datos nos llevan a reflexionar que pese al esfuerzo de muchos colegios, las cosas no están funcionando. Si lo hicieran, no tendríamos estos datos», concluye.

«Hay problemas que no pueden asumirse solo desde lo educativo» ¿Cómo pueden ayudar los padres y las madres a sus hijos? ¿O cómo pueden protegerles? Esta es una de las cuestiones que más se plantean los progenitores. González-Cabrera lo tiene claro. «Es necesario un pacto de Estado, porque la infancia y la adolescencia no son cosa de ningún partido político ni de ningún estamento. Es cosa de todos. Porque los niños son el futuro de este país». Por ello, para actuar es preciso sumar a todos los estamentos –educación, sanidad, justicia y servicios sociales– y que se provean de mecanismos «que necesitan de una dotación económica específica para acometer acciones que reviertan estos datos». Continúa afirmando que es preciso una política de Estado, «que tenga en cuenta a las comunidades autónomas y que vertebre muchas líneas de acción, entre ellas invertir en salud mental». Aunque hay ámbitos que se escapan, «como los aspectos regulativos de la industria. Cómo poder articular esto en España, en el marco de la Unión Europea, es un reto, pero hay que hacerlo, porque la radiografía dice que tenemos un problema. Y no puede resolverse solo desde el punto de vista educativo. Es necesario un abordaje global, porque es un problema de Estado. La respuesta debe ser política, social, educativa y legislativa». De momento, solo se ha publicado el informe breve, de 68 páginas, pero dentro de un mes saldrá el completo, de 300. Preocupan, igualmente, las redes sociales, el consumo de pornografía –la edad media de visualización se sitúa en menos de 11 años– y los videojuegos, que junto a los juegos de azar, forman parte de uno de los bloques del estudio. «No hay que demonizar a la tecnología»; no obstante, «hay diseños de aplicaciones que son tóxicos y, por tanto, la industria tiene una responsabilidad», señala.González-Cabrera menciona también otra línea de trabajo que se contempla en el informe, la mediación parental, donde asegura que «los datos no son optimistas».

