Valdezcaray registra rachas de viento de hasta 136 kilómetros por hora Se mantiene el aviso amarillo en La Rioja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

La Rioja Jueves, 23 de octubre 2025, 08:33 | Actualizado 08:41h. Comenta Compartir

La Rioja está sufriendo este jueves fuertes rachas de viento que han llegado hasta los 136 kilómetros por hora en Valdezcaray, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

En San Román de Cameros, las estaciones del Gobierno de La Rioja han registrado rachas de 112,3 kilómetros por hora, de 110,2 en Arnedillo, de 97,9 en Ocón y de 96,5 en Aguilar. Por encima de los 80 kilómetros por hora se sitúan Urbaña con 88,2, Ezcaray con 82,8 y Santa Marina con 80,3.

El aviso amarillo se mantiene este jueves en La Rioja por rachas de viento hasta los 90 kilómetros por hora, informa la Aemet en su web.

Toda España, salvo Andalucía, Extremadura y Canarias, ha activado este jueves el aviso por fuertes rachas de viento o por fenómenos costeros adversos, con especial incidencia en la fachada cantábrica, donde hay aviso rojo (riesgo extremo) por fuerte oleaje de hasta 8 metros.

En Cantabria y en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa (País Vasco) hay alerta roja por mar combinada del noroeste con olas de 8 metros mar adentro y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9), también mar adentro; Además, en ambas comunidades hay aviso amarillo (riesgo) por rachas máximas de viento que alcanzarán entre 70/90 kilómetros por hora.

Aemet señala que el nivel rojo estará activo en Cantabria desde las 8:00 hasta las 10:59 hora peninsular y en el País Vasco desde las 9:00 y hasta las 11:59 hora peninsular.

En Asturias y en las provincias gallegas de A Coruña y Lugo hay alerta naranja (riesgo importante) por vientos del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) y olas de 5 a 7 metros; En el interior de Asturias y en Lugo y Ourense se mantiene la alerta amarilla por rachas de viento de entre 70 y 90 km/h.

Al nordeste peninsular, Cataluña mantiene en naranja la provincia de Girona por mala mar con viento del norte y noroeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros (ola máxima de 6 a 7 metros); En Tarragona también hay alerta naranja por fuerte viento con rachas hasta los 90 km/h.

En el Mediterráneo, Baleares, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia continúan con aviso amarillo por mala mar o por rachas de viento que oscilarán entre 70/80 km/h; Aemet alerta de que en el archipiélago balear las rachas pueden alcanzar los 100 km/h en cumbres.

Toda la comunidad de Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja, las provincias de Cuenca, Albacete y Guadalajara (Castilla-La MAncha) y el área de la sierra en la Comunidad de Madrid tienen alerta amarilla por fuertes rachas máximas de viento que alcanzarán entre 70 y 90 km/h.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales. EFE