Rábade: «Hay que hablar de absoluta normalidad porque no estamos ante una situación epidémica»

Ante el brote de paperas que en La Rioja comenzó en julio del pasado año, el director general de Salud Pública y Consumo, Juan Ramón Rábade, insiste en que «hay que hablar de absoluta normalidad, porque a pesar del aumento de casos, similar al del resto de comunidades, no estamos ante ninguna situación epidémica». A esto, explica, hay que sumar que ha comenzado una «senda vertiginosa de descenso» del número de infecciones. Si el año arrancaba con 45 casos en enero y en junio se notificaron hasta 90 casos, en septiembre el número de afectados empezó a descender y a bajar de la barrera de los diez al mes.

La explicación al porqué de este brote, según Rábade, hay que buscarla en los movimientos de población, en el «escaso» 5% de la población que no se vacuna contra esta patología -el 95% sí lo hace- y por tanto puede transmitirla, y en el hecho de que la efectividad de la misma es del 88%, lo que significa «que no todo el mundo queda protegido» porque hay factores individuales que pueden afectar al 'éxito' de la inmunización. Por ejemplo, si una persona sufre otro proceso infeccioso, su sistema inmunitario tiene que competir con el virus inoculado y al mismo tiempo con otra infección activa o contra una enfermedad crónica, de ahí que «podría no dar una respuesta tan elevada», señala. Con todo, de los afectados, un tercio son personas no vacunadas y los otros dos tercios son vacunadas, pero en los que la inmunización no ha sido efectiva al 100%.