Medio millar de carreras en memoria de Laura Luelmo Las corredoras tenían Riojafórum como punto de encuentro. / L.R. Más de quinientas de personas se reúnen en Logroño en homenaje de la profesora asesinada para que ninguna mujer «vuelva a sentir miedo en ningún contexto» y «correr lo que ella nunca más podrá correr» DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 23 diciembre 2018, 11:24

Más de 500 personas han acompañado este domingo al colectivo Locas que Corren de Logroño en la quedada convocada en memoria de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada en El Campillo (Huelva), cuando salió a practicar deporte. En la convocatoria popular, que ha tenido como punto de encuentro el palacio de congresos Riojafórum, se han concentrado miembros de la mayoría de clubes, equipos y colectivos de atletismo y 'running' de La Rioja y alrededores (Maratón Rioja, Corre que te Pillo, Beer Runners, Añares Rioja, Calceatense, Lobos de Clavijo, Campo Activo, Amigos Fondistas de Lardero, Viana Trekking, etc), así como otros corredores independientes, todos apoyando la causa, un mayor respeto hacia las mujeres y un homenaje a Laura Luelmo para «correr lo que ella nunca más podrá correr».

Sandra Rivas, representante del colectivo Locas que Corren, se ha mostrado «muy contenta» por la respuesta de la convocatoria porque «no esperábamos a tanta gente, pero que una noticia tan horrible mueva a tanta gente… además, se ha movido mucha gente diferente: hombres y mujeres, mayores y pequeños, aficionados a correr, a andar, a la bicicleta… porque es un problema que afecta a toda la sociedad, y que esta se movilice es positivo». El recorrido, de 10 kilómetros por los parques de La Ribera, del Iregua y la Vía Romana, también ha contado con mujeres ciclistas de Hogar Ciclos y Pasión Ciclista abriendo el pelotón, mientras que, por detrás, ha habido quien ha optado simplemente por pasear, pero todos, más de medio millar, con el mismo fin.

«Queremos que se acabe, dejar de salir a la calle a correr o pasear con miedo, no queremos tener miedo nunca más, queremos que las cosas cambien para que una mujer no vuelva a sentir miedo en ningún contexto», ha asegurado Sandra Rivas. Por otra parte, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha estado acompañada, corriendo como una más, de los concejales Miguel Sainz y Francisco Iglesias, y ha manifestado que «esta me parece una fantástica iniciativa con la que me sentí identificada, creo que es importante estar aquí, en memoria de una mujer que ha sido brutalmente asesinada, y para reivindicar la libertad de las mujeres para hacer lo que quieran».