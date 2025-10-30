Las quejas del teléfono del Lector de hoy: autobuses, ruido, citas médicas tardías... Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

Autobuses que no recogen a la gente

La llamada que abre hoy la sección del Teléfono del Lector corresponde a la de una vecina de Logroño que se muestra molesta con el servicio de bus en la capital riojana. «Doy la razón a otro lector que hace unos días dijo que los autobuses no recogen a la gente en las paradas», anticipaba en su mensaje, en el cual hace mención a la línea 10. Detalla que «los alumnos del Duques de Nájera tienen que esperar mucho hasta que un bus los pueda recoger y subir hasta el barrio del Arco». Desde su experiencia personal, cuenta cómo esta situación le ha afectado: «A veces tengo que ir a por mi hija, porque no paran, aunque haya sitio dentro. Es una vergüenza». Además, señala que «incluso habiendo autobuses de apoyo, tampoco recogen, e incluso pasan antes de la hora de salida del instituto». Todo esto le hace preguntarse «¿Para qué entonces el apoyo?» y pide una solución.

«Menos ruido y más introspección»

Con motivo de la huelga que tuvo lugar este lunes sobre el bullying y el caso de Sandra, la niña que se suicidó por este mismo motivo, llega la segunda llamada del día, donde dejan la siguiente opinión y reflexión: «Me parece muy bien que haya una huelga de estudiantes por el caso de Sandra y otros niños que han sufrido bullying, pero lo que los estudiantes deberían de hacer es menos ruido por la calle y más ejercicios de instrospeccion». Un mensaje que apoya con lo siguiente: «Probablemente ellos también estén siendo, o hayan sido en algún momento, acosadores, cómplices o víctimas sin darse cuenta, o dándose cuenta». «Es el momento de reflexionar y comprometerse de verdad con el cambio», finaliza.

Atención médica diaria en Varea, nula

Una vecina del mencionado barrio logroñés deja un mensaje de molestia sobre «la mala atención» que hay en el consultorio médico. Ella cuenta que se sienten «desprotegidos» porque los días 28 y 30 de este mes «no hay médico» y el 29 y 31 «solo hasta las 11.00 de la mañana». Una situación a la que otro vecino del mismo barrio añade lo siguiente: «Esto no es algo puntual, sino que se repite con frecuencia», anticipa mientras prosigue con que «actualmente hay días en los que no hay médico y el resto solo se ofrece atención por tres horas». Algo que para él «resulta indignante por el abandono progresivo de los servicios básicos». Por este motivo, solicitan «que se tomen medidas urgentes para restablecer la atención médica diaria en este consultorio».

Una plaza de garaje con humedad

«Soy cesionario del garaje de Albia de Castro, promovido por el Ayuntamiento de Logroño hace casi 20 años y sigue sin pasar a propiedad como se firmó en su día. En mi plaza hay humedad constantemente y se están deteriorando todos los elementos constructivos», explica este llamante. «Se está desprendiendo todo el yeso y algún día va a caer todo encima del coche», narra. Algo que describe como un «problema que no es nuevo, porque lleva pasando varios años y no dan una solución adecuada para estas filtraciones». Según expresa, «pagamos una cuota demasiado elevada para lo mal mantenido que está todo». Un cuidado que, según sostiene y concluye, «deja mucho que desear, porque hay telarañas y mugre por todos los rincones».

Cita tardía en el médico de familia

Se cierra la sección con otra queja habitual: la tardanza en las citas médicas. «He pedido hora para el médico de familia en Gonzalo de Berceo y me han dado para dentro de 20 días. Les dije que era urgente, pero no hacen caso», finaliza molesta.

... y La Guindilla Cuando la basura se acumula en la calle Múgica

«Este es el estado en el que tenemos que ver los contenedores de la calle Múgica, número 1, de Logroño», nos muestra un lector muy enfadado. «Desde el domingo y hasta el martes continuó así, a pesar de haber llamado al 010», asegura. «El problema es que es un hecho que se repite semana tras semana, además, delante de los comercios», indica mientras pide más limpieza.

