Quejas sobre las obras incabadas en Murrieta

«No es historia, es una desgracia»

Para abrir: diana y tiro. «Que tengamos en Logroño un barrio que se llama Yagüe, en honor a un personaje histórico apodado 'El carnicero' por las matanzas que ocurrieron en tierras pacenses cuando ametralló y fusiló a montones de inocentes desarmados... Esta gente son una desgracia. Son historia. Sí, mala historia, que ojalá no hubiese existido. ¿Hasta cuando vamos a admitir y recordar a presuntos desalmados y delincuentes con delitos de sangre en guerra o en paz ocurridos en nuestras fronteras y nunca castigados?», expone este lector para traer al foco un asunto pendiente.

Dejan las bolsas de basura en la papelera

Relata el siguiente lector que «se han llevado los contenedores de la calle Cofradía del Pez y ahora la gente deja las bolsas de basura en las papeleras porque no hay ningún contenedor cerca. Yo creo que eso podría solucionarse de alguna manera», expone en un comentario que ya viene de lejos.

«Nos cuentan cada tontería...»

Apunta el comunicante en tono burlón un asunto que ha provocado esta semana más de un gesto. «Mi mensaje va para estos políticos que se ponen tan largos deberes. Para el año 2050, nada menos. pero ¿vamos a tener año 2050? ¿quién va a estar aquí? No sabemos. Que procuren hacer durante el tiempo que mandan lo que dicen que ya es bastante. No hacen lo que prometen en 4 años y de aquí a 2050... Nos dijo cada tontería que vamos y no sé si les parece que somos tontos o nos lo queremos hacer», se despide.

Enhorabuena y consejos para García

Da la enhorabuena a Javier García por convertirse en el secretario del PSOE en la región y le pide:«Arrópate y rodéate, por favor, de todos, pero sobre todo de los más capacitados y con vocación de servicio público. Lucha por todos los riojanos, pero sobre todo por la mitad de la pirámide para abajo. Los que ahora están luchan por ellos mismos y por su élite. Así las diferencias sociales se distancian y agrandan. Más ricos ricos y más pobres pobres», avanza antes de concluir con otra petición:«Es prioritario el soterramiento de las vías en Logroño y la liberación de la AP-68», expone para finalizar.

Arreglos inacabados en Murrieta

La siguiente llamada vuelve a caer en los mismos baches de siempre. «Llamé hace tiempo para dejar una queja con respecto a las obras del asfalto de Murrieta frente a la zona de los números 82-84, pero justo la zona que peor estaba, que es la de enfrente del número 86, sigue estando fatal. Llamo para ver cuándo empiezan a arreglarlo», reclama.

Brochazos a las bases de las señales

«Con tanto pipí de canes en las calles no hay árbol, columna, señal, farola, poste, marquesina... que se libre de la levantadita de pata», relata. «El otro día vi a unos operarios dando brochazos con pintura a las bases de todo este material público metálico que poco a poco se va degradando. En otras ciudades los propietarios de perros llevan un bote con agua para eliminar restos», concluye.

Echa de menos los termómetros

La llamada de cierre la relata un lector que echa de menos los termómetros de Logroño. «No solo los termómetros sino ese súbito cambio a reloj sin necesidad de sacarte del bolsillo el móvil, que lo encendemos para todo. Solo nos queda mirar a las cruces verdes de las farmacias y tener suerte de que a tu paso ponga los datos que esperas», concluye.

... y La Guindilla Los árboles pequeños, «sin protectores»

Hasta La Grajera y el Parque del Camino nos llevan las imágenes de un lector preocupado por los árboles pequeños y los protectores que se les colocan en la base. «Muchos han desaparecido en los ejemplares pequeños, quizá por el viento o algún animaly otros están aplastados». «¿Por qué no se han sujetado con unas simples varillas solapadas o unos cañizos?», termina.

