Quejas sobre el frío «horroroso» de la estación de tren de Logroño

La estación de tren «parece el Polo Norte»

Abrimos la sección del Teléfono del Lector con la llamada de una usuaria habitual de la estación de tren de Logroño, quien se queja de que el frío que hace allí es «horroroso, parece el Polo Norte». Y pide que se tome alguna medida para caldear estas instalaciones.

Entregas tardías del 'De buena fuente'

En clave de humor nos llama una logroñesa para indicar que recibe la revista municipal 'De buena fuente' de dos en dos números cada cuatro semanas aproximadamente. «Digo yo si será para no saturarme de noticias súper conocidas», comenta.

Sobre el servicio de Cardiología

Tras informarse a través de las páginas de nuestro periódico de que, según el gerente del Seris, facultativos de Cardiología del Hospital San Pedro van a pasar consulta en Calahorra, una lectora comenta lo siguiente: «Como los cardiólogos tengan que hacer doblete en Calahorra, los enfermos del corazón lo vamos a tener claro». Y explica que «en octubre de 2023 mi cardiólogo del San Pedro me dijo 'nos vemos en seis o siete meses' y estamos en febrero de 2025 y ni siquiera tengo la cita».

Promesas incumplidas en los sectores T1-R1

Una lectora habitual de Diario LA RIOJA retoma un asunto recurrente en esta sección, el abandono de los sectores T1 y R1 de Lardero. «¿Han pensado en que quienes no tienen vehículo o la capacidad para conducir están marginados por no ser autosuficientes?», cuestiona. Y añade que «hace más de 15 años esas viviendas se vendieron con el cuento de hacer en la zona un centro comercial y servicios, y a fecha de hoy siguen sin aparecer».

«De la Fuente se gana su sueldo»

De entrada, nuestro siguiente comunicante aclara que no le gusta el fútbol. Pero no puede dejar de contestar a quienes consideran que Luis de la Fuente cobrará demasiado con su reciente renovación, hasta 2028, como seleccionador nacional. «Al asturiano y al vasco que estuvieron antes que él les dieron bastante más, y De la Fuente se lo gana, no como los políticos, que se lo llevan», opina.

La Rioja en el mapa de Castilla y León

Uno de nuestros lectores se ha percatado de que, durante la información meteorológica que ofrece La 1 de TVE, en ocasiones proyectan un mapa con el que se van moviendo por las diferentes comunidades autónomas para pronosticar el tiempo «y cuando llegan a La Rioja la incluyen en Castilla y León, y ni siquiera la nombran», se queja.

Agradecida con las redes y Policía Local

Hace unos días, nos cuenta una vecina de la capital, a su marido se le escapó el perro y lograron localizarlo gracias a las redes sociales y la Policía Local. «Gracias a todos los que intervinieron. Lo de las redes fue una cosa extraordinaria; la Policía nos atendió en todo momento con amabilidad y responsabilidad, y gracias también a la Protectora de Animales, a la que pertenece el animal, que nos ayudó a buscarlo hasta las doce de la noche. Ahora el perrito está feliz y contento».

... y La Guindilla Un «parcheo» para la carretera LR-340 hacia Santa Coloma

Un ciudadano quiere llamar la atención sobre el estado en el que se encuentra la carretera LR-340. «A un kilómetro para llegar a Santa Coloma se puede ver este bache que está apareciendo y, además, no es el único», apunta. «Creo que nos merecemos un arreglo urgente», indica, pensando que lo primero es que dicha vía sea segura para los conductores.

