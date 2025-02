Quejas sobre la conducción «temeraria» en algunas calles de Logroño

La Rioja Logroño Sábado, 22 de febrero 2025, 10:14 Comenta Compartir

Músico en la Gran Vía que es una «estafa»

Iniciamos hoy la sección con música. Un lector quiere expresar su queja tras haber observado que uno de los músicos que tocan en la calle en la Gran Vía de Logroño, en concreto un señor mayor que toca el acordeón «es falso, no toca, todo está grabado». Para este vecino, «este hombre está abusando de la buena fe de los ciudadanos que pasean y le dejan su dinero» y pide que haya un control sobre este tipo de conductas que califica como «una estafa».

Reconocimiento a un equipo médico

A raíz de una carta a la directora de doctor Carlos Miguélez, un lector asiduo a la sección quiere romper una lanza a favor del actual equipo de cirugía plástica del Hospital San Pedro. «Me han tratado hace seis meses, me han operado y los tres que ahora están han intervenido en la evolución positiva de mi caso». El hombre expresa su «reconocimiento a la carta a la directora que escribe el doctor Carlos Miguélez y también para a los tres profesionales actuales, sin distinciones, porque forman un equipo médico quirúrgico».

Robos en viviendas en el sur de Logroño

Sátur dirige un mensaje a la delegada del Gobierno y al alcalde de la capital riojana ante «las visitas de los amigos de lo ajeno en viviendas de Siete Infantes, Club Deportivo y la zona del parque de San Adrián». Recuerda que los cuerpos de seguridad «están para protegernos y lamenta que no haya coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Local». Y añade: «Si esta gente no cumple con su labor de protegernos, tendremos que actuar los vecinos y los ciudadanos para defender nuestras viviendas que tanto nos costó comprar». Esto, asegura, «no es crear alarma, es una realidad que hay que atajar».

«No pido que mejoren, pero sí mantener»

Seguimos con otra logroñesa que se pronuncia sobre los nuevos proyectos para Logroño anunciados recientemente por el gobierno municipal. Su mensaje es breve y conciso: «Como dice José Mota, el cómico, no pido que me lo mejoren, pero si que me lo mantengan». Y ahí se queda.

Conductores que crean peligro

Y vamos ahora con una llamada sobre el tráfico en la capital riojana. El autor del mensaje critica «la forma tan temeraria en que conducen algunas personas por la zona de las calles Piqueras, Estambrera, Eliseo Pinedo y otras próximas». Según nos traslada, «en muchas ocasiones van a una velocidad bastante mayor a la permitida, y no paran cuando alguien quiere cruzar los pasos de cebra». Avisa de que tal comportamiento representa «un peligro, sobretodo porque es una zona donde muchos niños y adolescentes pasan de camino al colegio y al instituto». Concluye pidiendo «un poco más de consideración por parte de los conductores que circulan por esta zona».

Pide un cambio en una parada de autobús

Cerramos hoy la sección con Francisco, que dice tener una minusvalía, y recurre al Teléfono del Lector porque «no me hacen ningún caso ni en el Ayuntamiento ni en la empresa de transportes». El lector expone que solo quiere «que corrijan la parada del autobús de avenida de la Paz, donde estaba la Seat, porque el autobús para en medio de la calzada y no entra hasta el bordillo de la acera y a mí me supone un gran esfuerzo». Según dice, «solo hay que retirar una señal postiza que hay sujetada con unos bloques de cemento».

... y La Guindilla Residuos y enseres depositados a diario en Rosa Chacel

Vecinos de Rosa Chacel 38 y 40 envían una imagen tomada el miércoles 19 para denunciar «la cantidad de enseres que depositan en la calle. Parece ser que pertenecemos a un polígono en el que además de no tener contenedores de reciclaje nos depositan de todo en vez de llevarlo a un punto limpio. Nos gustaría solicitar cámaras para que estos hechos dejen de repetirse».

