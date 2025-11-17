Quejas por los estorninos y por los pisos turísticos, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en las listas de espera de la sanidad riojana y en el estado de algunas aceras de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:38 Comenta Compartir

Paso «peligroso» en Carmen Medrano

Un vecino de El Cubo llama para advertir al Ayuntamiento de Logroño de la «peligrosidad» del paso de peatones que existe entre Carmen Medrano y Ronda de los Cuarteles, al oeste de la capital. «Está en curva y los vehículos circulan a gran velocidad en ambos sentidos», dice quien recuerda que «en la zona hay un colegio y un instituto cercanos», y denuncia «algún atropello y los sustos que se repiten a diario».

Un piso turístico que «me quita la vida»

Sobre unas recientes declaraciones desde la Asociación Riojana de Viviendas y Apartamentos de Uso Turístico de La Rioja (Arvutur) negando «problemas de convivencia» a causa de este tipo de alojamientos, llama desde Logroño, concretamente desde la zona oeste, para poner de manifiesto que reside en un edificio con uno de estos pisos, y directamente, «y ya se lo he dicho al propio alcalde», «me está quitando la vida» (en relación a las molestias que viene sufriendo).

Aceras «con sorpresa» en casi cada esquina

Felicita, irónicamente, «a quien hace posible que Logroño resulte una ciudad de lo más intrigante y entretenida pues andando por sus aceras no sabes qué te saldrá en casi cada esquina, si un patinete, una bicicleta... que tendrás que esquivar, haciendo de cada paseo toda una divertida y singular aventura».

Los senderistas en Arnedillo se quejan

«Los vecinos de Arnedillo aficionados al senderismo lo tenemos difícil», exponen desde la localidad de La Rioja Baja. «No podemos usar la vía verde desde el desprendimiento del 25 de marzo y, añadido a esto, nuestra otra ruta principal, que es la de las ermitas, no la podemos hacer porque tenemos un ganadero que suelta sus ovejas y sus dos grandes mastines sin vigilancia humana», se quejan.

Los estorninos del parque del Carmen

«Lo de los estorninos en el parque del Carmen ya es una plaga. Y cuando hay una plaga de cualquier animal, se liquida, no se ahuyenta. El remedio de los golpecitos y de los graznidos de halcón ya no funciona. Hay 'chorrocientos' mil estorninos, hay que buscar métodos más contundentes y definitivos, que suena mal, pero hay que hacer algo más drástico pues no podemos seguir gastando agua y recursos porque no sirve para nada», ponen de manifiesto desde la capital de La Rioja en la línea de otras pasadas llamadas.

Listas de espera «que no se reducen»

«Me río de la bajada de días de las listas de espera. Que pueden ser verdad, pero a consecuencia de esperar mucho más tiempo a la cita con los especialistas, a las pruebas y al diagnóstico... sin meterte en lista, claro», afirma el siguiente lector en la última llamada del día. Y detalla que en su caso han sido «cinco meses para el especialista, tres meses para las pruebas, tres para el diagnóstico y nueve en lista espera, un total de 20 meses para que luego saquen pecho de 64 días. Si cuentas desde que te dan cita hasta la operación no es para sacar pecho, no, como tampoco de las dos semanas para la cita con el médico cabecera».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla El «descuidado» entorno del paseo del Ebro en Logroño

Ampliar

Varios son los lectores que han mostrado su preocupación por el estado del entorno del Ebro en Logroño. «¿Para cuándo una buena limpieza en el paseo del río?», se pregunta uno de ellos. «Está hecho una pena, hay árboles muertos y muchos matojos», indica. «Hay que limpiarlo porque luego lamentaremos si hay un incendio», asegura otro ciudadano.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.