Quejas diversas sobre Logroño: contenedores, terrazas...

«Reforma» para el gimnasio de Lobete

Un usuario de Logroño Deporte abre la sección con una queja sobre lo que considera un «deterioro generalizado en la sala de musculación del Centro Deportivo de Lobete: en cintas, bicicletas, elípticas...». Todo ello, añade, pese «al cambio de empresa de mantenimiento». Considera este lector que, además de mejorar las condiciones de su equipamiento, el gimnasio de la instalación logroñesa «necesita una reforma integral, ya que se encuentra en un sótano sin luz natural y con mala ventilación».

Contenedores molestos en Padre Marín

Un vecino del barrio de San José de Logroño deja su mensaje en relación a unos contenedores que se trasladaron frente al portal número 13 de la calle Padre Marín «de manera provisional por las obras que hubo en la calle Cigüeña». Sin embargo, ya concluida dicha intervención, los contenedores siguen en el mismo sitio, denuncia este lector, que añade que además se encuentran justo antes del paso de cebra «por lo que restan visibilidad».

El acceso al aeropuerto, «hecho unos zorros»

Después de unos días en los que el aeropuerto de Agoncillo ha sido noticia por los contratiempos en varios vuelos, Lorenzo quiere llamar la atención sobre otra cuestión: el estado de los accesos. «Está todo lleno de maleza desde el acceso de la N-232 al propio aeropuerto, es imposible ver ninguna señal, está todo hecho unos zorros», señala, valorando que «estamos dando muy mala imagen y no hacemos nada tratando de dar más importancia al aeropuerto si no lo preservamos en condiciones».

Queja sobre la fiesta de Carnaval de mayores

María descuelga el teléfono para dejar un mensaje en relación a la fiesta de Carnaval para mayores organizada el viernes por el Ayuntamiento de Logroño: «Me da vergüenza decir el calificativo que pienso para esa fiesta. Somos mayores, pero no tontos y nos tratan como tal. No tuvieron ni un detalle para los participantes, ni una deferencia. Cómo se nota que hay que devolver mucho dinero a Europa, pero que no lo quiten a lo poco que se gastan en los mayores». Por otra parte, quiere agradecer «a los grupos de Vida Sana y a sus monitoras su participación en la fiesta, porque gracias a ellas ha habido un poco de animación».

«Las terrazas, antes que las personas»

Sobre una cuestión recurrente como es la polémica sobre las terrazas llama un lector para denunciar «la invasión que desde hace años está sufriendo Logroño de terrazas repletas de mesas y sillas» y que, señala, «se hace más patente en ciertas calles con habitual tránsito de peatones como Muro del Carmen o San Antón, y es que queda claro que hay que dejar sitio para las terrazas antes que para las personas». Añade que «el espacio público se ha convertido en un almacén para los bares, con mesas y sillas apiladas, algo que duele especialmente en el centro histórico, ya que damos una imagen pésima a quien nos visita». Por otra parte, lamenta este comunicante que «la ciudad deje perder símbolos de su historia del pequeño comercio como el cartel de El Barato y se llene de negocios multinacionales e impersonales».

... y La Guindilla Las aceras de la entrada a Varea son «una vergüenza»

Las aceras de la zona de entrada al barrio logroñés de Varea son «un vergüenza», juzga el lector que remite las fotografías en las que se ve que son estrechas y están agrietadas. Las mismas palabras emplea para criticar el hecho de que la parada del autobús urbano se encuentre «en plena curva». Esta circunstancia puede ser peligrosa para la circulación.

