Quejas por la demora en la apertura de los asadores

La Rioja Logroño Domingo, 23 de febrero 2025, 11:20 Comenta Compartir

Cierre inadecuado de los asadores

Iniciamos hoy la sección con la llamada de Miguel Ángel, vecino de la capital, quien no está de acuerdo con las explicaciones del Ayuntamiento para justificar el retraso para la reapertura, el pasado viernes, 21 de febrero, de los seis asadores de La Grajera. Una decisión aplazada, según el Consistorio, «por las condiciones climatológicas de un invierno extremadamente seco». Nuestro comunicante, que quiere trasladar su «comentario, queja o denuncia», explica que se ha informado en Medio Ambiente y ha consultado la legislación vigente, y tras ello, destaca, que «las épocas de bajo riesgo son del 1 de abril al 31 de mayo y del 16 de noviembre al 31 de enero y las de riesgo moderado del 1 de febrero al 31 de marzo». Además, tras revisar también algunas estadísticas, asevera que «la climatología en este invierno está siendo de muchísima humedad, como lo demuestra el alto grado de ocupación de los pantanos». Todo ello le lleva a concluir que «salvo que haya habido, algún otro motivo que no sea el climatológico, los asadores han estado cerrados inadecuadamente».

Crítica a las nuevas aceras y «peligros»

La siguiente llamada también procede de Logroño, en concreto de un ciudadano nada convencido con las nuevas reformas en «calles peatonales, aceras y soportales, con grandes desniveles y juntas grandes en los suelos», acometidas por el Ayuntamiento y su alcaide, Conrado Escobar. Recuerda que en la capital «vive muchísima gente mayor que precisamente lo que necesita son pavimentos lisos y que no resbalen». Por ello, predice que «las caídas son inevitables y continuas» y anima a denunciar cualquier accidente, además de «las baldosas levantadas, arquetas salientes y aceras desiguales». Es tal su malestar que incluso propone que «las consecuencias de la responsabilidad civil no salgan de las arcas municipales ni de los bolsillos de los ciudadanos, sino de los sueldos y patrimonio de los responsables, que no nos escuchan ni nos cuidan».

Castigo a la cultura y a la Rafael Azcona

Tampoco está nada de acuerdo con la política municipal logroñesa el protagonista del siguiente mensaje. «Mi indignación con el Ayuntamiento no deja de sorprenderme. Tenemos dinero para lo que queremos, obras sin subvenciones, ayudas a autónomos sin mirar si las necesitan porque pueden tener pocos ingresos como ganar millones... Y claro, hay que quitar y lo más fácil es la cultura. Quitamos el dinero a nuestra biblioteca Rafael Azcona, que es cultura y valores para todos», asegura el vecino enfadado.

Agradecimiento de una mujer auxiliada

Y despedimos el Teléfono del Lector de hoy en positivo, con un par de llamadas de agradecimiento. La primera corresponde a una mujer de la capital, que pide por favor que no aparezca su nombre: «Soy una señora que el otro día tuve un desvanecimiento en la calle y quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a recuperarme y enviarme al hospital. Gracias infinitas a todos», deja grabado en el contestador.

... Y para Oncología Radioterápica del Cibir

Juan, desde Logroño, también quiere aprovechar este altavoz para enviar su gratitud, en este caso a un destinatario muy alabado por todos sus usuarios. «Quiero dar las gracias al servicio de Oncología Radioterápica del Cibir por su profesionalidad, amabilidad y simpatía, tratando a todos los pacientes siempre con una sonrisa. De todo corazón, gracias», se despide emocionado.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Matorrales y suciedad en el parque Iregua

Ampliar

La remitente de esta fotografía quiere evidenciar los matorrales y la suciedad del río Iregua, entre Puente Madre y el barrio de Varea. Dado su estado, apunta que «ya los podrían limpiar ahora que están de obras en el parque Iregua porque es una vergüenza que tengan el río así». Espera, además, que arreglen «el lado en el que están metiendo tubos. Han destrozado todo el camino».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.