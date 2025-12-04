Quejas por la apertura de los comercios el Día de La Rioja, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en la suciedad que generan los estorninos y en los horarios de la taquilla del teatro Bretón, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Señala la primera lectora de hoy que le gustaría saber «por qué el Ayuntamiento de Lardero no hace absolutamente nada, una dejación total, en cuanto al control de los orines y defecaciones de mascotas en las calles de su municipio, concretamente en el barrio Entre Ríos, y sobre todo en el tramo de la Calle Río Ebro entre Pío Baroja y Blasco Ibáñez. Es asqueroso el olor que desprende en muchas ocasiones la acera, plagada de orines, hasta el punto que en algunos casos las baldosas están ya corroídas, y muchos días las defecaciones que hay son numerosas. Solo con pasar andando se pueden observar las manchas en el suelo y en algunas esquinas, ya que algunos dueños de perros los ponen a orinar siempre en los mismos lugares. Sinceramente, cuando tienen que pasar las tasas de servicios bien que las pasan, ya podían también dar el servicio correspondiente, por que como hablemos también de cómo están los contenedores de basura en muchas ocasiones...».

Sobre una queja sobre estorninos en el parque del Carmen, una llamada señala que «hay personas que ensucian mucho más por su olor y por cómo dejan la ciudad, basuras por el suelo, etc... pero parece que siempre tienen la culpa los animales. Están tan en su derecho a vivir como ustedes. Ya quisieran parecerse un poquito más a los animales por su bondad y por muchas cosas más. La solución sería limpiar las calles más a fondo y más a diario, no ahuyentarlos con un palo. A más de uno habría que ahuyentar con un palo. Por si no lo saben estas aves ayudan a controlar plagas ¡Dejen a los animales en paz!».

«Solo quiero reiterar mi queja sobre la apertura del comercio en domingos y festivos. Me parece muy mal que nos obliguen a trabajar esos días pero sobre todo el Día de La Rioja. Es una vergüenza que dejen abrir ese día en nuestra comunidad. Todos los que deciden los días festivos para abrir no trabajan ninguno esos días. Ojalá tengan que trabajar para que vean lo que sentimos nosotros y nuestras familias. Es la única comunidad que le da de lado abrir el día de su fiesta. El 9 de junio debería estar prohibido abrir porque todos somos riojanos y queremos celebrar nuestra fiesta», indica un mensaje.

La siguiente lectora indica que «deberían ampliar el horario de la taquilla de venta de entradas del Teatro Bretón. Es increíble que solamente esté abierta dos horas por las mañanas y por la tarde, cerrado. Que nos expliquen cómo nos las ingeniamos para ir los que trabajamos».

Desde El Espolón, un comunicante da «gracias a la virgen de Valvanera por hacer comprender a los concejales que era necesario eliminar la ultracutre plataforma que había delante de la Concha y que ya parecía eterna».

El lector cuenta que no consigue hacer los trámites relacionados con Prevención10.es, de evaluación de los riesgos de las empleadas del hogar. Indica que ha ido al INSS, en el Palacio de Monesterio, y que de ahí le han enviado a al edificio de Doctores Castroviejo 9, donde tampoco sabían nada. Le han enseñado, cuenta, a entrar en el teléfono y tratar de hacerlo desde ahí, pero estaba bloqueado y, por lo que le han dicho allí, debe pasar a menudo. «No soy el único con ese problema. Si se tiene esta ocurrencia, que den facilidades».

Un lector ha enviado varios mensajes para advertir sobre «la situación de la calle La Vía», en Logroño. «Está detrás del colegio Jesuitas y ha pasado de ser sitio para botellones a narcocalle», asegura y muestra lo que justifica esta opinión, una jeringuilla usada. «El Ayuntamiento no interviene en este asunto», apunta, requiriendo una solución a una circunstancia de salud pública.

