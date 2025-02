Queja «sobre el precio de los alquileres»

La Rioja Logroño Martes, 25 de febrero 2025, 10:10 Comenta Compartir

Sobre el precio de los alquileres

Nuestra primera lectora de hoy se refiere al precio de los alquileres de las viviendas y a una noticia que leyó que decía que se aconsejaba que no superasen los 700 euros al mes para que no sobrepasaran el 30% del salario medio, que son 2.300 euros. Y ella puntualiza que, según sus datos, «en La Rioja, uno de cada tres trabajadores gana el salario mínimo o menos» y «que los que alquilan pisos son nuestros jóvenes o familias que no pueden comprar. ¿Dónde viven o qué gente está a su alrededor», pregunta ella.

Los problemas de la capital

El comunicante señala, después de considerar Logroño como una ciudad envidiable, que tiene «sus pequeños y negros detalles: sucia, contaminada acústica y atmosféricamente, mal mantenida en sus parques y árboles...». En cualquier caso, para él los problemas más graves son «sus grandes barreras arquitectónicas», que sitúa en el soterramiento, en la circunvalación sur y en el Ebro. «Algo habrá que hacer, señor Escobar, deje el ajetreo de paseos y haga un dibujo bello que dignifique la ciudad».

«Los artistas hacen autotune»

Desde Arnedo, un vecino señala, a cuenta de la llamada de otro sobre un músico en la Gran Vía que dice que no toca y lo tiene todo grabado, que «igual no está muy puesto al día. Hoy en día no hay músicos, nadie toca, todos hacen autotune ¿Qué hay que hacer? ¿Tiene que ir la Policía e investigarlos a todos», acaba.

Riesgo de atropello por bici o patinete

Se queja Carmen de que «casi atropellan a mi madre en la Gran Vía en dos ocasiones. Las bicis y los patinetes campan a sus anchas y hacen lo que quieren. La última vez estaba pasando un coche de la Policía Local y los agentes no llamaron la atención a las dos personas, una en bici y otra en patinete, una de las cuales casi la pilla».

«Que trabaje la gente que ya está»

La lectora nos telefonea después de haberse repasado unas declaraciones del consejero Celso González, que decía que se precisan más personas extranjeras. «Es mejor que la gente vaya a trabajar, que no a pasear. Esas ayudas, esos dineros que pagamos con nuestros impuestos es mejor usarlos para que trabajen. No necesitamos que venga más gente ni regularizar más gente, necesitamos que la gente que ya está trabaje», concluye.

Bien por el duatlón de San Vicente

Llama desde San Vicente de la Sonsierra, quiere dar las gracias a quienes han hecho posible el duatlón que se celebró el domingo en la localidad. «Al centenar de atletas, a las decenas de voluntarios y a la bodega que patrocina. Muchas gracias a todos», señala.

Pivotes para el carril bici en Albia de Castro

Para la lectora, «ir en bici por Albia de Castro es jugársela. En el tramo más cercano a la avenida de la Solidaridad, los coches en batería que están aparcados junto al carril bici miran hacia la derecha por si viene un coche, pero no hacía la izquierda por si viene una bici. Las bicis no ven que están saliendo. El peligro de colisión es muy alto. En el tramo siguiente, al haber dos curvas en un tramo tan corto, los coches se abren tanto para tomarlas que invaden el carril bici y al haber curva no ven a las bicis. Si a eso añadimos que suele haber coches en doble fila...». Por fin, pide unos pivotes que separen el carril bici del resto de la calzada, como en otras calles.

... y La Guindilla Una puerta caída desde hace semanas en Miguel Delibes

En la calle Miguel Delibes, en la zona frente al nuevo parque Princesa Leonor de Logroño, «esta puerta lleva caída semanas», explica un lector que envía la fotografía que fue tomada el pasado domingo día 23. En su comentario, el remitente advierte de que esta situación «facilita el acceso de la gente a la finca, con el peligro que eso conlleva», concluye preocupado.

