Queja sobre los excrementos en el barrio Entre Ríos de Lardero

Los árboles, beneficios para todos

Nuestro primer lector de hoy quiere rogar al Ayuntamiento de la capital, ahora que es tiempo de plantaciones, que ponga muchos árboles más. «Hay muchísimos sitios para ellos, cientos de alcorques que plantar. Hubo árboles en estos sitios y no se han repuesto. Animo a hacerlo para hacer una ciudad más ecológica, limpia... los árboles no son más que beneficios para todos».

Las fuentes para los animales

Para María Jesús, es inaudito que desde el Consistorio no cuiden de los animales. Lo dice porque uno de estos días en los que hizo temperaturas de lo más agradables, intentó que su perro bebiera en una de las fuentes de la ciudad y «no funcionan». Y recuerda que «la ley de bienestar animal protege a nuestros animales». «Las fuentes para perros tienen que funcionar porque es su obligación», añade.

El peligro de los perros sueltos

Sobre los perros sueltos, «es importante señalar que, aunque existen zonas señalizadas de esparcimiento en diversos parques, estoy en contra de permitir que los perros circulen sueltos por las calles. No debería sentirme amenazada por ningún perro, especialmente por las razas consideradas peligrosas, como el pit bull terrier, el staffordshire terrier, el rottweiler y el dogo argentino. Muchas veces, estos perros andan sin correa ni bozal en la ciudad, lo que representa un riesgo», indica el comunicante en su mensaje. «Si los dueños incumplen con lo básico que establece la normativa municipal, es probable que también desatiendan aspectos fundamentales como las vacunas y los seguros. Es necesario aplicar mano dura en estos casos. Hace unos meses, una amiga fue atacada y mordida en el brazo, al igual que la persona que intentó auxiliarla. Por lo tanto, es crucial tomar medidas firmes», termina.

Los excrementos en el barrio Entre Ríos

El lector recuerda que «vuelve en Logroño la lucha contra los excrementos de los perros con concienciación y multas de hasta 750 euros. A ver si el Ayuntamiento de Lardero se anima y hace lo mismo en el barrio Entre Ríos, que da pena como está».

Una bici averiada y que ya no está

La próxima llamada es una queja sobre el gimnasio del polideportivo Lobete, en Logroño. «Hice una reclamación en el Ayuntamiento porque había solo una bici vertical y averiada. Ahora no está y no contestan. No me han informado de lo que pasa. Es necesaria para la gente que tenemos dificultades para hacer gimnasia de alto impacto».

Servicios que cada día funcionan peor

Señala el comunicante que los servicios del Consistorio de Logroño «están cada día peor» y utiliza como ejemplo la difusión del periódico municipal 'De Buena Fuente'. Dice el lector que la publicación cuenta con una agenda para saber qué actos hay a lo largo de la semana pero que a él, en la calle Menéndez Pelayo, le llega ya los lunes, con lo que buena parte de las cosas se pierde. «El ayuntamiento se tiene que poner las pilas en muchas cosas».

... y La Guindilla Mal estado de la pasarela del parque de La Ribera

La remitente de esta fotografía quiere llamar la atención sobre el mal estado en el que se encuentra la pasarela de madera que está junto al estanque del parque de La Ribera de Logroño. En relación a su conservación, apunta que «no es de extrañar» por «los constantes botellones que se celebran en esta zona sin que el Ayuntamiento haga nada al respecto».

