Queja porque el 'De buena fuente' llega tarde

La Rioja Logroño Jueves, 13 de febrero 2025, 09:21 Comenta Compartir

Régimen de visitas a los hijos

Un vecino de Logroño quiere referirse a las cuestiones que se ventilan en el juzgado de familia para decir que «la ley es bastante clara. No se le puede retirar a un padre las visitas a un hijo si no hay un hecho grave con pruebas. No vale solo el testimonio de la madre o del hijo, que en la mayoría de los casos está alineado con la madre. Sin el hecho grave con pruebas, hay que darle un régimen al padre, puede ser progresivo o directo», insiste el comunicante en su mensaje.

Muface, un problema que se enquista

El lector señala que ha ido a una aseguradora de salud a gestionar un permiso para una operación pequeña y el vigilante le ha dicho que , si es de Muface, la atención es de 09.00 a 11.00 horas, «como empezaron a hacer algunos bancos». Y señala el hombre que «este problema se ha enquistado y crea dificultades. No se abordan los problemas en España, se les dan vueltas y vueltas y vueltas. Si el Gobierno va a dar dinero que lo dé y si no que hagan lo que tengan que hacer», recalca el hombre, que recuerda que los mutualistas no los son por decisión propia.

Los mayores y el salario mínimo

La lectora quiere resaltar, a propósito del salario mínimo interprofesional recién revisado, que «estoy de acuerdo con su subida por la dignificación de las personas que lo cobran, pero no sé si se han dado cuenta de que muchas de las personas que van a tener que asumir esa subida no son grandes empresarios, sino mayores con dependencia por movilidad que no pueden sobrevivir solas y necesitan de la ayuda de asistentes personales y el aumento no es acorde a la subida de la pensión. Es inviable, es imposible. No sé si lo han pensado ni la ministra del área, Yolanda Díaz, ni los sindicatos» con los que se ha acordado.

Sin suficientes profesores sustitutos

Resalta la llamada siguiente que «están faltando profesores de muchas especialidades en muchos centros de secundaria. No hay sustitutos. Si desde la Consejería de Educación ya saben que hay asignaturas para las que ya no hay sustitutos y tenemos a hijos sin profesores, en previsión de lo que pasa y lo que pueda venir, debería abrir una lista y convocar profesores sustitutos. Que busquen soluciones ya. Eso es gestionar y no otras cosas».

La Rioja, fuera del reparto de inmigrantes

Raúl señala, sobre el reparto de los menores inmigrantes de Canarias, que, como siempre, La Rioja se niega. «Simplemente decir que si fueran para vendimiar los traerían. Lo demás, para nada. Mucha pena».

El 'De buena fuente' llega tarde

El 'De buena fuente', «la revistilla municipal, llega muy tarde, llega los lunes, los martes... a los marginados de la segunda fase del soterramiento, tal vez por esa barrera arquitectónica. O nos la envían los jueves o viernes para poder consultar los actos de la ciudad o no nos la manden ya porque es tirar el dinero de todos», señala el lector.

¿Qué fue de la matrícula gratis?

El lector se pregunta por la anunciada gratuidad de la matrícula universitaria. «¿O fue un globo sonda del Gobierno».

Bien por la limpiadora del Lupa

Desde Calahorra, una lectora quiere felicitar a la limpiadora de los supermercados Lupa de Calahorra y Arnedo. «Los deja como los chorros del oro, es una gran trabajadora», finaliza ella.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «Llevamos dos meses sin contenedores»

Ampliar

Un vecino de Santa Marina, aldea de Santa Engracia, lamenta que «desde hace dos meses que el Gobierno regional retiró los contenedores de basura, a día de hoy todavía seguimos sin ellos y poco a poco se está creando un vertedero incontrolado en el mismo centro de la Reserva de La Biosfera». Pide que los repongan «como en cualquier núcleo urbano o refugio de montaña».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.