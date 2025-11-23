La nieve complica la circulación: un puerto cerrado y dos con cadenas Tráfico y el servicio de carreteras recomiendan a los conductores moderar la velocidad, sobre todo en zonas de montaña, por posibles placas de hielo

EFE Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:51 Comenta Compartir

La nieve sigue complicando la circulación: el puerto Alto de Vallaroso (entre la zona de Navalsanz y el cruce con la LR-283) sigue cerrado y otros dos, como son Sancho Leza (en Laguna de Cameros) y La Rasa (en Muro en Cameros), precisan de cadenas para poder transitar este domingo por ellos.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil de Tráfico, la situación en el resto de puertos de la red secundaria y en el puerto de Piqueras, que une Logroño y Soria por la N-111, es de «normalidad», al igual que en la jornada de este sábado.

Las restricciones de circulación en Sancho Leza comprenden los kilómetros 50 a 56 de la LR-250, mientras que en el caso de La Rasa son del 8 al 14 de la LR-245.

La Demarcación de Carreteras del Estado y el Gobierno de La Rioja mantienen habilitados varios equipos de vialidad invernal en la región para trabajar en el tratamiento del hielo y la nieve, todo con el objetivo de minimizar las consecuencias del frío y la nieve en los ejes viarios.

Pese a la remisión del temporal, Tráfico y el citado servicio de recomiendan a los conductores moderar la velocidad, sobre todo en las zonas de montaña, por la posible formación de placas de hielo.