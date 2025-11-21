LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nieve en Torrecilla

Afecciones en las carreteras riojanas: cerrado al tráfico el puerto Alto de Vallaroso

Doce equipos de vialidad invernal trabajan por distintos puntos de La Rioja para limpiar la red autonómica de hielo y nieve

La Rioja

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:02

Las nevadas de este jueves y viernes han provocado que doce equipos de vialidad invernal hayan salido a limpiar la red autonómica de carreteras de hielo y nieve. De todos ellos, seis trabajan en diferentes vías de La Rioja Alta, cinco recorren las carreteras riojabajeñas, la zona del Camero Viejo y los Valles de Ocón y el Jubera; mientras que el último se encuentra en la zona centro de La Rioja.

A estas horas, todos los puertos están abiertos, salvo el Alto de Vallaroso, que permanece cerrado al tráfico en el tramo de la carretera LR-286 entre Navalsaz y la intersección con la LR-283. Debido al temporal, el servicio de Carreteras del Ejecutivo regional recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

Los equipos de vailidad invernal trabajan este viernes para minimizar las consecuencias del frío y la nieve en los ejes viarios, todo con el principal propósito de garantizar tanto la movilidad como la seguridad vial de los usuarios.

