Puentes con pintadas y el desfile de moda de las Cien Tiendas, en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en la demora de las citas médicas y las pintadas de la Ronda Sur de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Jueves, 16 de octubre 2025, 07:15 Comenta Compartir

El desfile de moda de las Cien Tiendas

La primera llamada del día llega de una lectora que valora positivamente el desfile de moda celebrado en el paseo de las Cien Tiendas, destacando que «fue una gran iniciativa» y que «da vida al centro de la ciudad». Sin embargo, lamenta que el espacio resultó «insuficiente» para la afluencia de público. Según explica, «había pocas sillas y mucha gente de pie», por lo que considera que, en futuras ediciones, se debería «ampliar la zona o colocar más asientos». Recuerda también que «hace años se celebraban estos desfiles en los centros comerciales con mucho éxito» y anima a recuperarlos, pero «con una mejor organización y capacidad».

Puentes con pintadas en la Ronda Sur

Otro vecino de la capital riojana denuncia el mal estado de las infraestructuras en la zona de la Ronda Sur. Asegura que «todos los puentes están llenos de pintadas y suciedad» y que la imagen que ofrecen «es lamentable». Considera que se trata de «un daño estético y económico importante» y que quienes realizan esos actos «causan pérdidas de miles de euros a la comunidad». El lector recuerda que hace poco «fueron identificadas tres personas» por estos hechos y opina que deberían enfrentarse a sanciones ejemplares «para que no se repita». Reclama más vigilancia y mantenimiento de estas zonas, que «son la entrada de muchos visitantes a la ciudad».

Lugar del río, una localidad olvidada

Desde el entorno rural, un vecino de Lugar del Río describe una situación de «abandono generalizado». Explica que «el ganado baja con frecuencia a las huertas y destroza las cosechas», y que hay «mastines sueltos desde hace meses». A todo esto se suma, según su denuncia, «el mal estado de la carretera, con agujeros de hasta quince centímetros, cunetas llenas de maleza y coches abandonados». El vecino señala también la presencia de «jabalíes que bajan en manadas y arrasan los cultivos», y pide a las autoridades competentes que «actúen de manera urgente». Concluye que su pueblo «se siente olvidado» y que «hace falta más atención al medio rural».

«Casi un año entre consulta y consulta»

Una queja recurrente. Desde Logroño llega la llamada de un lector que muestra su preocupación por los largos plazos en las citas sanitarias. Relata que «le hicieron un análisis a primeros de marzo» y que «no fue atendido en neurología hasta el 5 de septiembre». Asegura que, al pedir ahora una nueva cita con su médico de familia, «le han dado fecha para finales de noviembre», lo que en la práctica «supone casi un año entre consulta y consulta». El lector considera que estas demoras son «inaceptables en un sistema que presume de eficacia» y pide «una mejora real en la atención al paciente».

Un cable suelto

La última llamada la protagoniza un vecino de la avenida Pérez Galdós de Logroño que alerta sobre la existencia de «un cable suelto y colgando frente al número 47», que, según asegura, «lleva más de quince días sin que nadie lo revise». El lector comenta que «no se sabe si pertenece al suministro eléctrico o al teléfono», pero teme que «pueda ser peligroso».

... y La Guindilla Carteles vandalizados que «no cumplen su función»

