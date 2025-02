«Cuando no me puedo mover me llevan en brazos a la cama y me cambian de ropa»

Violeta Armenta tiene 48 años y una enfermedad «no rara –dice– sino ultra rara». Es el único caso de La Rioja de DYT5, una especie ... de distonía genética a la que ha puesto nombre hace poco más de un año. Hasta entonces ha atravesado un auténtico calvario.

Violeta ha marcado los tiempos de esta entrevista porque a veces le cuesta hablar e hilvanar ideas. La afasia, que es una de las consecuencias de su patología, se lo pone difícil. Los síntomas empezaron hace muchos años, pero se los trataban de forma aislada.A los 26 y tras sufrir dolores «horrorosos» le operaron de la mandíbula. A los 37 llegaron los vértigos y en un año «me tiraba seis meses de baja». Era profesora interina «me encontraba fatal y los médicos no encontraban lo que tenía». Luego le diagnosticaron migraña basilar crónica, después fibromialgia, fatiga crónica... Los síntomas fuertes afloraron a los 42. Todo explotó.

De repente, un día en clase se quedó en blanco. «No sabía ni la asignatura ni el tema y eso que tenía la pizarra digital con el libro puesto. Allí fue cuando me asusté». No podía trabajar y le dieron la baja por un año, pero transcurrido ese tiempo no le concedieron la prórroga de seis meses de baja porque no tenía un diagnóstico. Por entonces la plaza que cubría estaba en Calahorra y tuvo que retomar las clases, pero la enfermedad le obligó a pedir dos meses de permiso no retribuido y pese a que ingresó hasta en dos ocasiones en el hospital, cuenta que no le daban la baja. Por entonces, a la batalla frente a su cuerpo tuvo que sumar otra batalla legal.

Hace algo más de un año el neurólogo pidió un análisis genético y «allí salió que tenía la alteración incurable y degenerativa, no fabrico bien la dopamina», detalla. Poner nombre a lo que tenía le dio cierto descanso.

A día de hoy va en silla de ruedas, aunque su enfermedad fluctúa. «Puedo tener un rato en el que puedo andar un pelín y otro que estoy totalmente rígida en la cama porque no me puedo mover». «Cuando puedo mover los brazos me resulta fácil abrir la puerta del portal y tengo suerte de que el ascensor es para cinco», pero el otro día quedó con una amiga que no veía hace tiempo porque su silla no cabe en el elevador de su edificio. «Hay más de una casa así de amigos y familiares».

Violeta tiene un mapa en su cabeza de los bares y las tiendas a las que puede y no puede entrar y de los pasos de cebra accesibles y de los que no. «A pesar de que Logroño es una ciudad llana, es un desastre. Hay pasos de cebra que se supone que están con cuesta pero al final tienen un reborde que te quedas ahí clavado».

Tuvo que hacer reformas en su casa, sobre todo en los baños para tener cierta intimidad. Su edificio, dice, «no es que esté del todo preparado», pero como aún tiene algo de autonomía en los brazos se las apaña. «Cuando no me puedo mover mis hijos me llevan en brazos a la cama, me cambian de ropa y me llevan la comida y la cena». Su marido, cuenta, después de trabajar, hace la cena y la comida del día siguiente. Un día a día que vive rehén de unos síntomas que fluctúan por momentos y para el que ha encontrado apoyo en la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (Ardem).