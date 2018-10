«No se puede limitar el uso privativo de tu vivienda» Juan Nieto. :: d.m.a. Juan Nieto Asociación Riojana de Viviendas y Apartamentos Turísticos «No queremos que haya viviendas turísticas molestas. Hay que habilitar mecanismos para cuando un vecino, cualquiera, moleste» L.J.R. LOGROÑO. Sábado, 6 octubre 2018, 21:37

El pasado mes de septiembre se constituyó la Asociación Riojana de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Arvutur) que, en la actualidad, está integrada por más de 20 propietarios de este tipo de alojamientos. Juan Nieto, a modo de portavoz, deja entrever una sensación de persecución contra este tipo de establecimientos y recuerda que, con el paso del tiempo, todas las acusaciones que se les han hecho se han ido desmoronando. «Decían que defraudábamos cuando nosotros nunca hemos manejado dinero en metálico ya que todos los movimientos están registrados a través de las plataformas; decían que habíamos provocado un aumento del precio del alquiler y no es así. Si en La Rioja hay 660 viviendas turísticas y 30.000 vacías, no hemos provocado ese repunte».

Por eso, la nueva propuesta del Ejecutivo nacional no sorprende en exceso al portavoz de la asociación que cree, además, que ya tenía tomada una decisión antes incluso del encuentro de la semana pasada. «Quieren que la comunidad, con una mayoría del 60%, pueda decidir lo que yo hago en mi vivienda. Pueden regular los usos comunes, pero no los usos privativos», sostiene.

Nieto no aboga por un sistema de prohibición sino de convivencia. «Nosotros, lo que siempre decimos es que no queremos que haya viviendas turísticas molestas. No nos interesa porque luego somos nosotros quienes vemos y convivimos con los vecinos y no queremos que estén molestos. Hay que habilitar mecanismos para que cuando haya un vecino molesto podamos, primero parar la molestia y después que no se repita. Pero para todos los vecinos, no solo para los pisos turísticos», argumenta. En ese sentido, el portavoz de la asociación apunta que a ciencia cierta no se conocen los problemas que han generado las viviendas de uso turístico ya que «no hay registro policial alguno».

En relación a la regulación autonómica, Nieto considera que frente a la de otras regiones en las que se ha actuado con mayor intensidad contra este tipo de alojamientos, es «prudente» y ha servido para regularizar «con plazos» aquellos alojamientos que no cumplian con sus obligaciones.

En cuanto al futuro de esa normativa, asume que les gustaría mejorar «algunas cosas» y considera que no es pertinente, como dice que va a hacer el Ejecutivo regional, «fijar limitaciones del número de plazas por viviendas. Si tengo una vivienda con cuatro dormitorios no creo que sea necesario establecer un tope de alojamientos ya que cada vivienda tiene sus propias características», completa.