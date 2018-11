El PSOE riojano pide «medidas inmediatas» para mejorar el crecimiento económico Ocón recurre a los datos de Airef para afirmar que «el comportamiento de la economía riojana es peor que el de la española» LA RIOJA Lunes, 5 noviembre 2018, 17:36

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha reclamado al Gobierno regional «medidas inmediatas» para mejorar el crecimiento económico de la comunidad.

El dirigente socialista ha ofrecido una conferencia de prensa en la que ha aludido a los últimos datos de crecimiento económico ofrecidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), según los cuales «el comportamiento de la economía riojana es peor que el de la española», ha informado Efe. «La decisión es seguir el camino del Gobierno de Ceniceros que nos lleva a ser los que menos crecemos o virar, como proponemos los socialistas, para generar una política industrial y de innovación que impulse a La Rioja hacia el futuro», ha dicho.

Cree que el crecimiento económico riojano de 2016 y 2017 (un 1 % y un 1,8 %, respectivamente) «marca un fin de ciclo» porque «por primera vez, La Rioja ha sido la que menos ha crecido» y «la Airef prevé que eso suceda en 2018 también» con un crecimiento del 1,8 % frente al 2,5 % nacional. Por ello, ha incidido en que «es necesario un nuevo impulso de crecimiento y modernidad en esta tierra» sobre todo porque «se trata de una situación sangrante si se compara con la media nacional pero más si se hace con nuestros vecinos, porque vascos, navarros y aragoneses crecen por encima del país».

Ha insistido en que «es más necesario que nunca hacer un análisis certero de la situación actual», marcada no solo por el »menor crecimiento de España en PIB« sino también por »el último lugar en el índice de producción industrial, el penúltimo en la cifra de negocio industrial y la caída de visitantes frente al aumento nacional«. «Estas son las cifras reales, de fuentes oficiales, lo que el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, no quiere contar y por eso no hace nada que cambie esta situación», ha dicho Ocón.

Ha recalcado que «estos datos no son fruto de algo coyuntural, de un mes, sino una tendencia» y «se unen al hecho de que en la crisis económica La Rioja se hundió más que otras autonomías y al salir crece menos». «Sencillamente, La Rioja no va y mientras el PP y Ceniceros están metidos en sus cosas y son incapaces de liderar medidas que cambien el ciclo», ha criticado, y ha asegurado que «sin medidas inmediatas estamos a punto de desaparezca esa idea de que estamos mejor que la medida», ha afirmado.

Espera que el próximo proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma «muestre que el Gobierno de La Rioja quiere cambiar de tendencia» en especial con medidas de política industrial «algo que no ha habido en tres años», ha concluido.