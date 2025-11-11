El PSOE critica que los presupuestos de La Rioja para 2026 «no afrontan los desafíos de la región» Javier García asegura que las cuentas del próximo ejercicio «no sirven para reforzar los servicios públicos» y que, además, tratan «muy mal a quienes están en una situación de vulnerabilidad»

EFE Martes, 11 de noviembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE riojano y portavoz parlamentario, Javier García, ha asegurado este martes que el proyecto de ley de presupuestos de La Rioja para 2026 «no afronta los desafíos de la región». «Son unas cuentas irresponsables» en los ingresos y en los gastos y consolidan un modelo que no le gusta.

Así lo ha indicado en una nota tras reunirse con el secretario general de CC OO en La Rioja, Rodrigo Alfaro, para analizar el proyecto presupuestario y su impacto en la comunidad autónoma.

«Estos presupuestos no sirven para reforzar los servicios públicos, no afrontan los desafíos que tenemos como región y, además, mantienen una política fiscal injusta», ha añadido García, para quien el Gobierno regional del PP »no se toma en serio las políticas activas de empleo».

Ha reconocido que en La Rioja también baja el paro, como lo hace en el resto del país, pero según los datos del último año, cae la mitad de lo que desciende en el ámbito nacional.

También ha insistido en que el presupuesto no resuelve los «alarmantes» datos de pobreza en La Rioja, dado que los últimos datos indica que se crece hasta las 73.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social en la comunidad autónoma, 3.000 más que el año anterior; mientras que la media nacional ha descendido.

Para él, «es evidente que estas cuentas tratan muy bien a la riqueza, pero muy mal a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad». Por su parte, Alfaro ha afirmado que el crecimiento que arroja el presupuesto regional es insuficiente y no refuerza todo lo necesario los servicios públicos, como la sanidad y la educación, sobre todo cuando el Gobierno »presume« de haber dejado de ingresar 200 millones de euros en esta legislatura por bajar impuestos.