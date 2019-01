El PSOE planteará una propuesta propia para articular la gratuidad de 0 a 3 años Ocón acusa al Gobierno de no haber aprobado ningún proyecto de ley en el pasado ejercicio y cuestiona las iniciativas que quiere aprobar ahora de forma inmediata E. SÁENZ LOGROÑO. Miércoles, 16 enero 2019, 23:48

El envite del Gobierno instando a la oposición a apoyar el proyecto de Ley de medidas urgentes que incluye la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años ya tiene respuesta por parte del PSOE. La portavoz del Grupo Parlamentario, Concepción Andreu, registrará en breve una proposición de ley articulada con una propuesta propia sobre cómo implementar la actuación 'estrella' que el gabinete de Ceniceros no pudo sacar adelante en los frustrados Presupuestos del 2019. «Ya existe memoria económica para ponerla en marcha (3,5 millones) y si hay verdadera voluntad, podría estar aprobada en marzo», aseguró el secretario general de los socialistas riojanos, que también avanzó la presentación de una enmienda de totalidad al documento del Gobierno «que zanja la gratuidad en tres líneas sin más explicaciones» y a su juicio «está plagado de mentiras». «El PP está acostumbrado a pagar sus campañas en B, pero no permitiremos que ahora quiera pagársela a costa del Parlamento», dijo afeando el electoralismo que contiene un proyecto de Ley suscitado tras el «estrepitoso fracaso» que supuso no cosechar los apoyos precisos y tener que prorrogar las Cuentas del 2018.

Respecto al resto de medidas previstas por el Ejecutivo regional, Ocón contextualizó que la rebaja de 0,5 puntos en el IRPF para los contribuyentes con menos ingresos supondría un ahorro medio anual de 22 euros frente a los 6.500 que representaría la eliminación del Impuesto de Patrimonio aún pendiente, mientras que la tarifa cero para autónomos ya está habilitada en el actual Presupuesto. Un repaso a las pretensiones del Gobierno en el que censuró especialmente el aumento de las deducciones por hijo «que ahora resulta que es urgente pero ni siquiera estaba incluido en las Cuentas del 2019 y hace dos años, cuando el PSOE presentó enmiendas en este sentido, el PP votó en contra».

Las críticas de Ocón se ampliaron a la propia actuación de los populares en el Parlamento, replicando a las acusaciones de parálisis vertidas contra la oposición. «Los únicos que paralizan la actividad parlamentaria son el PP y el Gobierno de Ceniceros por su propia incapacidad, que ha sido incapaz de aprobar en todo el 2018 un sólo proyecto de Ley y bloqueó la Cámara para tramitar unos Presupuestos que retiró impidiendo si quiera debatirlos», remachó el líder socialista.