El PSOE denuncia «una planificación deficiente» en la sanidad riojana González de Legarra asegura que «en España no faltan médicos, sino una mejor organización y distribución de los recursos»

La Rioja Logroño Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:43

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha asegurado durante la mañana de este miércoles que el problema de la sanidad pública en La Rioja no es la escasez de médicos, sino la «deficiente planificación y gestión» de los recursos humanos.

Basándose en el Estudio de Demografía Médica 2025 elaborado por la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios de Médicos, Legarra ha subrayado que «en España no faltan médicos, lo que falta es organización, planificación y una mejor distribución». En La Rioja, ha recordado, hay actualmente 1.790 médicos en activo, unos 552 por cada 100.000 habitantes, una cifra cercana a la media nacional y por encima de la media europea.

«Lo que falla es la planificación», ha insistido el diputado, que considera, el problema se refleja en las «listas de espera que no bajan, las citas de Atención Primaria que se retrasan semanas, las urgencias saturadas y los servicios hospitalarios colapsados cada invierno».

González de Legarra ha alertado además del envejecimiento del personal médico riojano, ya que casi el 40 % tiene más de 55 años, un dato que considera «preocupante» si no se adoptan medidas. El diputado ha pedido al Gobierno regional una estrategia «clara, transparente y pública» para organizar a los profesionales sanitarios, al mismo tiempo que ha criticado la «abundancia de altos cargos» en la Consejería de Salud. «Hoy el problema es de gestión; si no se corrige, mañana será un problema de supervivencia para nuestra sanidad pública», ha concluido.