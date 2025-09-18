LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE pide al Parlamento que condene la incitación al odio

Los socialistas llevan al pleno una proposición de censura a los políticos que fomenten el desprecio hacia personas o grupos sociales

La Rioja

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:56

El Grupo Parlamento Socialista de La Rioja pedirá hoy que la Cámara regional condene cualquier declaración política realizada por representantes públicos que fomente e incite al odio hacia cualquier persona o grupo social. Así lo avanzó ayer su portavoz adjunta, Sara Orradre, quien añadió que así lo va a plantear el Grupo Socialista en el pleno del Parlamento en el que defenderá dos proposiciones no de ley sobre los discursos de odio y la prevención del juego entre menores y adolescentes.

Orradre presentó las iniciativas que el PSOE defiende hoy en el plenario y en las que figuran también preguntas al Gobierno riojano sobre el inicio del curso escolar y la gestión de sus competencias en materia sanitaria. En ambos casos, los socialistas creen que el Ejecutivo de La Rioja hace dejación de funciones y «se dedica a buscar excusas y culpar de todo al Gobierno de España».

También preguntará por la Oficina de Asesoramiento a los Pequeños Municipios, con el fin de conocer si está previsto reforzarla; y se interesará por si La Rioja aceptará o no la quita de la deuda autonómica.

A este respecto, insistió en que el Gobierno riojano tiene que aprovechar esta oportunidad, dado que para La Rioja supondría una condonación de la deuda de 448 millones de euros, a los que hay que añadir otros 36 en intereses.

El PSOE desea además conocer la opinión de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, sobre el hecho de que los agricultores critiquen los bajos precios de la uva en una cosecha especialmente corta y marcada por la reducción de rendimientos, la incidencia del mildiu y las consecuencias del pedrisco.

Precisó que se trata de una campaña en la que medidas como la cosecha en verde «palían, en cierta medida, la escasa o nula, en algunos casos, rentabilidad de los agricultores, pero que son insuficientes para frenar esta deriva, que requiere de respuestas estructurales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  5. 5

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  6. 6 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  7. 7

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  8. 8

    «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»
  9. 9

    Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos
  10. 10

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE pide al Parlamento que condene la incitación al odio

El PSOE pide al Parlamento que condene la incitación al odio