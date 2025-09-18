El PSOE pide al Parlamento que condene la incitación al odio Los socialistas llevan al pleno una proposición de censura a los políticos que fomenten el desprecio hacia personas o grupos sociales

El Grupo Parlamento Socialista de La Rioja pedirá hoy que la Cámara regional condene cualquier declaración política realizada por representantes públicos que fomente e incite al odio hacia cualquier persona o grupo social. Así lo avanzó ayer su portavoz adjunta, Sara Orradre, quien añadió que así lo va a plantear el Grupo Socialista en el pleno del Parlamento en el que defenderá dos proposiciones no de ley sobre los discursos de odio y la prevención del juego entre menores y adolescentes.

Orradre presentó las iniciativas que el PSOE defiende hoy en el plenario y en las que figuran también preguntas al Gobierno riojano sobre el inicio del curso escolar y la gestión de sus competencias en materia sanitaria. En ambos casos, los socialistas creen que el Ejecutivo de La Rioja hace dejación de funciones y «se dedica a buscar excusas y culpar de todo al Gobierno de España».

También preguntará por la Oficina de Asesoramiento a los Pequeños Municipios, con el fin de conocer si está previsto reforzarla; y se interesará por si La Rioja aceptará o no la quita de la deuda autonómica.

A este respecto, insistió en que el Gobierno riojano tiene que aprovechar esta oportunidad, dado que para La Rioja supondría una condonación de la deuda de 448 millones de euros, a los que hay que añadir otros 36 en intereses.

El PSOE desea además conocer la opinión de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, sobre el hecho de que los agricultores critiquen los bajos precios de la uva en una cosecha especialmente corta y marcada por la reducción de rendimientos, la incidencia del mildiu y las consecuencias del pedrisco.

Precisó que se trata de una campaña en la que medidas como la cosecha en verde «palían, en cierta medida, la escasa o nula, en algunos casos, rentabilidad de los agricultores, pero que son insuficientes para frenar esta deriva, que requiere de respuestas estructurales».